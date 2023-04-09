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Гряде масова заміна банківських карток – коли це станеться і з чим пов’язано

Журналіст
заміна банківських карток
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Платіжна система Mastercard запроваджує нову екологічну ініціативу. Тому невдовзі розпочнеться поступова заміна банківських карток.

Про це НСН дізнався на сайті gsminfo.com.ua.

За попередніми оцінками Mastercard вже з 1 січня 2028 року усі карти, що мають фірмове лого компанії, будуть випускатися з більш екологічних матеріалів. Зокрема для їх виробництва використовуватимуть біопластик та пластик вторинної переробки. Виготовлення карток з цих матеріалів є безпечнішим для навколишнього середовища.

Плани щодо оновлення матеріалів для виготовлення карток в Mastercard з’явились ще у 2018 році. Наразі таку ініціативу вже підтримало більш ніж 330 емітентів карток у 80 країнах світу. Зараз вони обговорюють з постачальниками процес оновлення карток.

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Оновлення пластику буде відбуватися поступово. Зрештою буде виготовлено та замінено близько 168 млн банківських карток в оновленій “біо-версії”.

Усі картки будуть проходити перевірку як у самій корпорації, так і зовнішніми експертними установами. Тільки після відповідної оцінки екологічності пластику картка отримуватиме мітку Card Eco Certification і потраплятиме до користувачів.

Впровадження нових стандартів необхідне для зменшення шкідливих викидів і відходів при виготовленні картки.

Директор зі стійкого розвитку Mastercard Еллен Джаковськи наголошує, що компанія прагне до переходу на низьковуглецеву регенеративну економіку. Цей крок допоможе людству у подоланні таких проблем як глобальне потепління та інші зміни кліматичних умов.

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