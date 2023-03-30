Гроші з карток вмить зникають – як працює шахрайська схема в інтернеті (відео)

В Україні працює шахрайська схема, коли злочинці в інтернеті знімають гроші з карток українців. Про що потрібно знати.

Бувають випадки, коли люди щось продають в інтернеті, швидко з’являється покупець, який надсилає посилання, щоб оформити доставку. Тоді на цьому сайті потрібно ввести дані своєї картки, щоб отримати гроші за товар. Але кошти лише зникнуть з вашої картки.

Як йдеться у сюжеті “Сніданку з 1+1”, це називається фішинг. Коли шахраї створюють ідентичний сайт, щоб викликати довіру й виманити кошти, передає НСН з посиланням на УНІАН.

За словами журналістів, зараз такі випадки значно почастішали, вони зібрали декілька історій та дали декілька важливих порад українцям.

Так, 30-річний ІТшник Андрій створив картину за допомогою штучного інтелекту й продавав її в інтернеті за 500 грн. Покупець швидко знайшлася, дівчина скинула посилання на сторінку, на якій вона мала б оплатити товар Андрія. Коли чоловік підтвердив введені цифри своєї картки, він зрозумів, що щось пішло не так. Дані його картки було викрадено, шахраї зняли з неї 10 тисяч гривень.

Схожа історія сталася й з дівчиною, яка продавала ноутбук, з її картки зловмисники зняли 12 тисяч гривень. Ще один постраждалий – Платон. Аферисти ошукали чоловіка на 50 тисяч гривень.

Як убезпечити себе від шахраїв

Якщо ви натрапили на подібну схему:

звертайтеся до служби підтримки сайту, на якому це відбулося;

телефонуйте до свого банку;

зверніться до поліції.

ІТ-фахівець Роман Кушнір пояснює, що головне завдання аферистів – заманити вас на інший майданчик, на який кинути фішингове посилання. Зверніть увагу на те, що на фішинговому сайті відсутнє безпечне з’єднання. На безпечних сайтах є у пошуковому рядку https та знак замка із замкнутою дужкою.

Злочинці крадуть гроші з карток в інтернеті. Відео

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