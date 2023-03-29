Надійний і ненадійний ПІН-код для банківської карти – про що варто знати

Кожна банківська карта має чотиризначний ПІН-код. Названі самі ненадійні комбінації цифр, які легко можуть підібрати шахраї.

До вибору PIN-коду не слід ставитися легковажно, адже ви полегшуєте злочинцям задачу зламати код та використовувати картку без вашого відома, попереджає НСН.

Ось кілька найнебезпечніших і найпоширеніших PIN-кодів, яких слід уникати:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

2580 (середній ряд цифр на клавіатурі)

Як зробити ПІН-код надійним?

Наступні рекомендації допоможуть убезпечити карту і відчувати себе спокійно:

після отримання нової карти краще змінити код на номер, який ви придумаєте;

не варто погоджуватися на прохання співробітника банку про активації карти. В ідеалі це краще зробити самому без зайвих очей;

для PIN-коду краще підібрати рандомну комбінацію, ніяк не пов’язану з датами народження ваших рідних і близьких;

не варто робити ідентичний PIN на різних картах;

коли здійснюєте перевипуск карти, міняйте PIN;

не зберігайте ПІН в телефоні, гаманці або іншому доступному місці.

Як захиститися в онлайн?

При здійсненні транзакцій в мережі, будьте вкрай пильні, щоб ваш ПІН не дізналися шахраї.

купуйте товари і послуги тільки на надійних сайтах з хорошою репутацією, в яких ви впевнені;

перевірте, як працює служба підтримки. Наберіть і дізнайтеся, чи є там хто, чи це помилкова інформація;

особисту інформацію вказуйте в тих розділах, які використовують захищений протокол HTTPS;

не лінуйтеся читати текст до кінця. Часто трапляється так, що користувач автоматично дає згоду на оплату якихось послуг на регулярній основі;

не відчиняйте посилання з спаму. Такий хід застосовують шахраї для отримання персональних даних.

Джерело

Ще новини України: