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Надійний і ненадійний ПІН-код для банківської карти – про що варто знати

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ПІН-код
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Кожна банківська карта має чотиризначний ПІН-код. Названі самі ненадійні комбінації цифр, які легко можуть підібрати шахраї.

До вибору PIN-коду не слід ставитися легковажно, адже ви полегшуєте злочинцям задачу зламати код та використовувати картку без вашого відома, попереджає НСН.

Ось кілька найнебезпечніших і найпоширеніших PIN-кодів, яких слід уникати:

  • 1234
  • 1111
  • 0000
  • 1212
  • 7777
  • 1004
  • 2000
  • 4444
  • 2222
  • 6969
  • 2580 (середній ряд цифр на клавіатурі)

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Як зробити ПІН-код надійним?

Наступні рекомендації допоможуть убезпечити карту і відчувати себе спокійно:

  • після отримання нової карти краще змінити код на номер, який ви придумаєте;
  • не варто погоджуватися на прохання співробітника банку про активації карти. В ідеалі це краще зробити самому без зайвих очей;
  • для PIN-коду краще підібрати рандомну комбінацію, ніяк не пов’язану з датами народження ваших рідних і близьких;
  • не варто робити ідентичний PIN на різних картах;
  • коли здійснюєте перевипуск карти, міняйте PIN;
  • не зберігайте ПІН в телефоні, гаманці або іншому доступному місці.

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Як захиститися в онлайн?

При здійсненні транзакцій в мережі, будьте вкрай пильні, щоб ваш ПІН не дізналися шахраї.

  • купуйте товари і послуги тільки на надійних сайтах з хорошою репутацією, в яких ви впевнені;
  • перевірте, як працює служба підтримки. Наберіть і дізнайтеся, чи є там хто, чи це помилкова інформація;
  • особисту інформацію вказуйте в тих розділах, які використовують захищений протокол HTTPS;
  • не лінуйтеся читати текст до кінця. Часто трапляється так, що користувач автоматично дає згоду на оплату якихось послуг на регулярній основі;
  • не відчиняйте посилання з спаму. Такий хід застосовують шахраї для отримання персональних даних.

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