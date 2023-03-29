Надійний і ненадійний ПІН-код для банківської карти – про що варто знати

Кожна банківська карта має чотиризначний ПІН-код. Названі самі ненадійні комбінації цифр, які легко можуть підібрати шахраї.
До вибору PIN-коду не слід ставитися легковажно, адже ви полегшуєте злочинцям задачу зламати код та використовувати картку без вашого відома, попереджає НСН.
Ось кілька найнебезпечніших і найпоширеніших PIN-кодів, яких слід уникати:
- 1234
- 1111
- 0000
- 1212
- 7777
- 1004
- 2000
- 4444
- 2222
- 6969
- 2580 (середній ряд цифр на клавіатурі)
Як зробити ПІН-код надійним?
Наступні рекомендації допоможуть убезпечити карту і відчувати себе спокійно:
- після отримання нової карти краще змінити код на номер, який ви придумаєте;
- не варто погоджуватися на прохання співробітника банку про активації карти. В ідеалі це краще зробити самому без зайвих очей;
- для PIN-коду краще підібрати рандомну комбінацію, ніяк не пов’язану з датами народження ваших рідних і близьких;
- не варто робити ідентичний PIN на різних картах;
- коли здійснюєте перевипуск карти, міняйте PIN;
- не зберігайте ПІН в телефоні, гаманці або іншому доступному місці.
Як захиститися в онлайн?
При здійсненні транзакцій в мережі, будьте вкрай пильні, щоб ваш ПІН не дізналися шахраї.
- купуйте товари і послуги тільки на надійних сайтах з хорошою репутацією, в яких ви впевнені;
- перевірте, як працює служба підтримки. Наберіть і дізнайтеся, чи є там хто, чи це помилкова інформація;
- особисту інформацію вказуйте в тих розділах, які використовують захищений протокол HTTPS;
- не лінуйтеся читати текст до кінця. Часто трапляється так, що користувач автоматично дає згоду на оплату якихось послуг на регулярній основі;
- не відчиняйте посилання з спаму. Такий хід застосовують шахраї для отримання персональних даних.
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