Поліція затримала шахраїв, які за допомогою дрона викрадали гроші під час «обміну валют». Зловмисники діяли у різних областях України.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Так, до складу злочинної групи входило п’ятеро осіб: троє чоловіків і двоє жінок, які чітко розподілили між собою “функції”.

Зазначається, що фігуранти в мережі Інтернет розміщували оголошення з пропозицією придбати іноземну валюту за вигіднішим курсом, ніж в інших обмінниках. При цьому їх цікавили лише великі суми.

“Зловмисники брали в оренду приміщення під нібито пункт обміну валют і відразу проводили “ремонт”: робили отвір у стелі для квадрокоптера та ще один – у стіні для втечі “касира”, йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали фігурантів під час чергової спроби шахрайства. Дрон із грішми, які вони намагалися привласнити, вдалося посадити.

Вказується, що правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, а також у гаражних приміщеннях та автомобілях, які вони використовували під час підготовки та скоєння злочинів. У результаті правоохоронці вилучили машини, безпілотний літальний апарат і пульт керування ним, гроші та номерні знаки, які зловмисники використовували для “прикриття” під час скоєння злочинів.

Усім учасникам організованої злочинної групи оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

“Уже встановлено, що фігуранти ошукали трьох громадян і привласнили близько 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів США. На даний час тривають заходи для встановлення причетності зловмисників до аналогічних злочинів на території держави, а також викриття повного кола осіб, залучених до протиправної діяльності”, зазначили в Нацполіції.

Ще новини України: