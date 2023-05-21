Які підроблені продукти ми купуємо і їмо щодня. Як розпізнати фальшивку

У сучасному світі поширені підроблені продукти, які намагаються підмінити справжню якість і корисність. Серед них особливо часто виявляються ті, які ми купуємо щодня.

Так, шахраї не стоять на місці і постійно вдосконалюють свої методи, щоб обдурити споживачів і отримати неправомірну вигоду.

НСН розповість про декілька продуктів, які найчастіше стають об’єктом підробки.

Зокрема, в інтернеті звертають увагу на мед, сир, оливкову олію, шоколад, рибу та сметану. Важливо знати ознаки підробки цих продуктів, щоб ми могли зробити свідомий вибір при покупці і захистити своє здоров’я та благополуччя.

Мед

Натуральний мед має безліч корисних властивостей, таких як зміцнення імунітету, поліпшення травлення і постачання організму вітамінів. Однак, на жаль, на полицях магазинів все частіше можна зустріти підроблений “липовий” мед, виготовлений з патоки або цукрового сиропу.

Іноді недобросовісні пасічники підгодовують своїх бджіл глюкозою, що призводить до виробництва порожнього меду. Більш того, часто можна зустріти мед з різноманітними добавками, такими як вишня, малина, шоколад, які вже не мають нічого спільного зі справжнім медом.

Якщо ви хочете бути впевнені в якості меду, ви можете провести простий домашній тест. Додайте краплю йоду на ложку меду – якщо мед є натуральним, йод не змінить його колір. Але найкращим варіантом, щоб уникнути підробки, є купівля мед у надійних пасічників, а не в супермаркетах.

Сир – які підроблені продукти ми їмо щодня

Ще одним продуктом, який часто підробляють, є сир. Сир – це джерело пробіотиків, білка та корисних жирів, проте його можна замінити імітацією. Особливо важливо звернути увагу на склад продукту. Якщо на етикетці замість “сир” написано “сирний продукт”, це вже може бути ознакою підробки. Також варто перевірити, чи перше місце у складі займає молоко.

Особливо часто підробляють плавлений сир. Його ідеальний склад — напівтвердий сир, вершкове масло, сир, вершки чи сухе молоко. Нічого зайвого. Ще один продукт, який часто намагаються здешевити, — твердий сир, наприклад, пармезан. До нього додають крохмаль для твердості.

Оливкова олія

Оливкова олія – продукт, який є джерелом вітамінів та корисних жирів і який часто підробляють виробники.

Замість справжньої олії, вони наливають звичайне рослинне масло, що було підфарбоване, щоб нагадати справжній колір оливкової олії. Це робиться з метою зекономити гроші та підвищити прибуток. Але як ми можемо уникнути купівлі підробленої оливкової олії?

Важливо звернути увагу на пляшки, в яких продається оливкова олія. Вибирайте ті, що мають темне скло або інший непрозорий матеріал, що захищає від прямих сонячних променів. Переверніть пляшку і дивіться, чи є осадок на дні. Справжня оливкова олія обов’язково має осад, що свідчить про її природність та неконцентрований процес виготовлення. Крім того, справжня оливкова олія має густу консистенцію та специфічний аромат, який відрізняє її від штучних підробок.

Шоколад

Шоколад не тільки задовольняє наші солодкі смакові рецептори, але також може бути дуже корисним для нашого організму. Натуральний шоколад містить магній і вітамін В, які сприяють нашому здоров’ю. Його справжня користь полягає в якісному какао-маслі, яке надає шоколаду неповторний смак та текстуру.

Однак, не всі шоколадні плитки є однаково корисними. Уважно переглядайте склад, оскільки існують підробки, які не можна вважати справжнім шоколадом, а лише кондитерським виробом. Якщо ви помітите, що натуральне какао-масло замінено на пальмову олію, а також присутні емульгатори та інші сумнівні компоненти, це свідчить про те, що плитка не відповідає стандартам справжнього шоколаду.

Справжній шоколад повинен містити якісне какао-масло та мінімум додаткових і штучних компонентів.

Риба

Може здатися, що неможливо підробити продукт, в якому присутній лише один інгредієнт.

Однак, наприклад, червону рибу можуть підфарбовувати, щоб вона виглядала більш апетитною і привабливою на полицях магазинів. Природний колір лосося та форелі має рожево-сірий відтінок, але нащо вам потрібні зайві барвники у вашому раціоні?

Будьте особливо уважними, коли купуєте рибу у пресервах. Часто пофарбований оселедець продають під видом шматочків горбуші або кети, намагаючись ввести в оману споживачів. Щоб уникнути підробленої рибки, перевіряйте завжди склад продукту перед покупкою. Не дозволяйте собі купувати рибу без проведення такої перевірки.

Сметана

У минулому, сметану часто розбавляли молоком, але сучасні виробники пішли набагато далі. Тепер вони використовують суміш рослинних жирів, крохмалю та харчових добавок, щоб замінити справжню сметану. Таким чином, важливо перевірити, що склад сметани відповідає тому, що зазначено на етикетці.

Не тільки сметану, але і сир на прилавках часто замінюють сурогатами. Тому особливо важливо бути уважними і переконатися, що склад продукту відповідає тому, що зазначено на його етикетці.

Запам’ятайте, що здорове харчування – це ключ до нашого добробуту, і ми повинні бути більш свідомими споживачами, ретельно перевіряючи якість продуктів, які купуємо.

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