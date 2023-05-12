Який продукт не варто додавати у борщ – розповсюджена помилка

Який традиційний інгредієнт краще не додавати у борщ. Ви здивуєтесь, але його присутність впливає на смак страви, вважають кулінари.

Про це НСН розповідає з посиланням на РБК-Україна.

Ситний, густий, наваристий – все це характеристики українського борщу.

Зазвичай при приготування страви додають такі складники: капусту, картоплю, буряк, моркву, цибулу. За бажанням – квасолю, томат, часник та зелень.

Але досвідчені кухарі вважають, що зовсім не обов’язково використовувати ці інгредієнти разом. Більше того – без картоплі борщ вийде смачнішим!

Так, вважається, що картопля додає густоти і робить борщ більш ситнішим. Але це лише упередження, запевняють фахівці.

Чому у борщ не варто додавати картоплю

Фахівці з кулінарії кажуть, що через картоплю борщ втрачає свій апетитний зовнішній вигляд і стає не таким смачним.

З картоплею він може й буде густішим і ситнішим, але овоч зробить його каламутним і не таким гарним. Крім того, згадаймо, що наші предки колись жили без картоплі, а борщі якось варили.

Як правильно приготувати борщ

В цілому, приготування борщу з картоплею або без неї не багато в чому відрізняється від класичної рецептури.

Першим варять м’ясо на бульйон, потім додають капусту і готують засмажку з моркви, цибулі, буряків та томатів (або томатної пасти).

Крім солі зі спецій вибирають чорний перець та лавровий лист. А ось часник до борщу додають при подачі до столу, щоб він зберіг свій аромат.

Якщо хочете побалувати свою родину – напечіть до борщу пампушок з часником, і подайте страву зі сметаною і зеленню. Ваш борщ точно увійде в історію ваших кулінарних досягнень!

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