Як приготувати зелений борщ – покрокові рецепти від шеф-кухаря (фото, відео)

Зелений борщ хочеться скуштувати саме навесні, коли на полицях супермаркетів та базарів з’являється багато свіжої, соковитої зелені.

НСН пропонує три рецепти зеленого борщу від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Кілька порад перед приготуванням

М’ясо. Для зеленого борщу можна вибрати будь-яке м’ясо. Це можуть бути курячі стегна, свинина, телятина, індичина або кролятина. Також це може бути пісна страва без м’яса.

Зелень. У страву, окрім щавлю та кропиви, можна додати і іншу зелень. Таку, як шпинат, кріп та петрушку. Причому, зелень можна дрібно порізати або перебити блендером.

Спеції та добавки. Традиційні спеції для борщу – лавровий лист, духмяний перець і сіль. Але, якщо вам хочеться урізноманітнити смак страви, можна додати сік лимона, трохи копченої паприки і пластівці перцю чилі.

Справжній зелений борщ із щавлем і кропивою

Інгредієнти:

2 курячих стегна

3 л води

2 ріпчасті цибулі

1 морква

¼ кореня селери

2-3 лаврових листки

3-4 горошин духмяного перцю

3-4 картоплини

1 пучок щавлю

1 пучок кропиви

3-4 яйця

3 ст. л. соняшникової олії

10 гілочок петрушки

Покроковий рецепт приготування:

КРОК 1. Починайте приготування зеленого борщу з бульйону: 2 курячих стегна вимийте, покладіть у каструлю, додайте одну цілу очищену ріпчасту цибулю, половину моркви і ¼ кореня селери, нарізаного довільними шматочками. Також додайте 3-4 горошини духмяного перцю та 2-3 лаврових листки, залийте 3 л води і варіть 30 хвилин, а після приберіть овочі з бульйону.

КРОК 2. Другу ріпчасту цибулю дрібно наріжте кубиками і підсмажте на пательні з невеликою кількістю соняшникової олії до м’якості. Додайте другу половину моркви, натерту на крупній тертці, підсмажте все разом ще 5 хвилин.

КРОК 3. Візьміть 3-4 картоплі, наріжте будь-якими шматочками і додайте в бульйон. Варіть 15 хвилин.

КРОК 4. Окремо відваріть 3-4 яйця в підсоленій воді 5 хвилин із моменту закипання, а потім залийте холодною водою, щоб вони легко очищалися.

КРОК 5. За одну хвилину до готовності борщу додайте порізану зелень: половину пучка щавлю та кропиви.

КРОК 6. Іншу частину щавлю і петрушку залийте 150 мл води і перебити блендером до стану пюре, процідіть через сито і додайте в борщ, доведіть борщ до кипіння і вимикайте вогонь.

КРОК 7. До столу подавайте гарячим, із розрізаними навпіл яйцями.

Рецепт зі свіжим шпинатом

Євген Клопотенко пропонує приготувати пісний зелений борщ на легкому овочевому бульйоні зі шпинату, на який ви витратите до 30 хвилин часу. Хоч він і без м’яса, але повірте, має насичений смак, який можна ще більше підсилити сметаною та пампушками з часником. Буде дуже смачно!

Інгредієнти:

1 велика морква

2 ріпчасті цибулі

2 великі картоплини

1 лавровий лист

1 пучок шпинату

1 пучок петрушки

1 пучок зеленої цибулі

2 ст. л. соняшникової олії

4 перепелиних яйця

1,5-2 л води

сіль і перець до смаку

Покроковий рецепт:

КРОК 1. Зробіть овочевий бульйон. Одну цибулину очистьте та перекладіть до каструлі. Моркву очистьте та візьміть половину, наріжте товстими кружальцями. Перекладіть до цибулі. Залийте 1,5-2 літрами води, додайте лавровий лист і кілька дрібок солі. Доведіть до кипіння і варіть овочевий бульйон протягом 20 хвилин. Водночас з цим відваріть 4 перепелиних яйця. Буде достатньо 4-5 хвилин кипіння, щоб вони повністю приготувалися. Якщо не маєте, беріть 2 курячих яйця та варіть 8 хвилин. Коли бульйон буде готовий, видаліть шумівкою овочі та лавровий лист і залиште на маленькому вогні.

КРОК 2. Другу половину моркви поріжте дрібними кубиками чи соломкою.

КРОК 3. Одну невелику цибулину теж дрібно поріжте.

КРОК 4. Дві великих картоплини почистьте і поріжте приблизно таким же кубиком, як і моркву. Нам потрібно, щоб вони приготувалися одночасно.

КРОК 5. Пучок шпинату добре промийте, зріжте нижню частину з корінням і поріжте чималими шматками. Якщо у вас він з пачки, як правило, мити не потрібно, бо вже готовий до використання.

КРОК 6. Пучок петрушки і невеликий пучок зеленої цибулі помийте, складіть разом і крупно поріжте. У петрушці використовуйте тільки верхню частину.

КРОК 7. Додайте всі овочі й зелень в каструлю з бульйоном і доведіть до кипіння. Влийте 2 ст. л. соняшникової олії та варіть протягом 10-15 хвилин, поки картопля не буде готова. Скуштуйте та доведіть до смаку сіллю. Зніміть з плити та дайте настоятися 20-30 хвилин.

КРОК 8. Розлийте зелений борщ по тарілках і додайте в кожну по одному відвареному, почищеному та розрізаному на дві частини перепелиному яйцю.

Зелений борщ може бути червоним – рецепт холодного борщу з квасом

Червоний зелений борщ – це освіжаюча смачна страва, яку здавна готували із буряковим квасом та ботвиною. Борщ зелений за рахунок власне зелені, а червоний – через додавання бурякового квасу.

Інгредієнти:

2 великих буряки (сирих)

2 буряки (варених або запечених)

1 склянка хлібного квасу

1 пучок щавлю

2 картоплі (варених в мундирі)

1 ст. л. солодкої гірчиці (на порцію)

80 г мангольду – це таке бадилля буряка (або міксу салатів)

до смаку сіль і перець

Рецепт приготування:

КРОК 1. Підготуйте всі інгредієнти для приготування освіжаючого холодного борщу.

КРОК 2. Сирий буряк (2 шт.) очистіть і наріжте довільними великими шматочками.

КРОК 3. Потім вичавіть сік за допомогою соковижималки. Я використовував шнекову соковижималку, але ви можете взяти будь-яку іншу.

КРОК 4. З’єднайте отриманий фреш з 1 склянкою хлібного квасу. Співвідношення повинно вийти приблизно 1:1, кількість фрешу залежить від розміру буряка. Додайте трохи солі за смаком.

КРОК 5. Два запечених або відварених буряки очистіть від шкірки і наріжте середніми кубиками.

КРОК 6. Дві відварених в мундирі картоплини очистіть і наріжте приблизно такими ж кубиками, як і буряк. З’єднайте овочі в одній великій мисці.

КРОК 7. Мангольд теж помийте і крупно порубайте. Якщо у вас досить дрібні паростки буряків, можна залишити їх цілими. Перекладіть зелень в миску до овочів.

КРОК 8. Добре помийте пучок щавлю і досить крупно порубайте листя, попередньо відрізавши стебла.

КРОК 9. Викладіть щавель в миску до решти інгредієнтів і додайте сіль і перець до смаку.

КРОК 10. У кожну тарілку, в якій будете подавати холодний борщ, викладіть по 1 ч. л. солодкої гірчиці.

КРОК 11. Додайте картоплю, кубики запеченого буряка, зелень і залийте сумішшю бурякового фрешу і квасу.

Відео приготування холодного червоного зеленого борщу

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