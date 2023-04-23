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Що додати до вареної картоплі: усього один інгредієнт гарантує особливий смак

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Що додати до вареної картоплі: усього один інгредієнт гарантує особливий смак
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Що додати до вареної картоплі, аби звичайна страва заграла новим особливим смаковим забарвленням, розповідає НСН.

Відварена картопля – страва проста і знайома усім із дитинства. Це смачний і ситний гарнір, до того ж корисний. Втім, якщо він часто з’являється на нашому столі, то може приїстися. Але існують способи урізноманітнити звичайну страву. І нижче ми розкажемо про один із них. Він дуже простий – знадобиться усього один додатковий інгредієнт.

Що додати до вареної картоплі: рецепт заправки

Що додати до вареної картоплі: усього один інгредієнт гарантує особливий смак

Усім відомо, що варена картопля чудово поєднується з вершковим маслом. А щоб страва набула пікантності, досвідчені кулінари рекомендують додавати часник.

Як приготувати заправку для картоплі

Інгредієнти

  • Вершкове масло – 50 г
  • Часник – два зубчика

Як готувати

Масляний компонент має бути м’яким, тому продукт слід заздалегідь дістати з холодильника. У розм’якшене вершкове масло потрібно покласти пару подрібнених чи розчавлених часникових зубчиків.

Отриману суміш треба ретельно перемішати, а потім додати в каструлю з недавно звареною картоплею. У посуді не повинно бути зайвої рідини, тому потрібно не лише злити воду, а й просушити готовий овоч. Після додавання заправки – гарно перемішати картоплю.

Подавати варену картоплю гарно з кропом або іншою зеленню на ваш смак.

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