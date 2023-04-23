Що додати до вареної картоплі: усього один інгредієнт гарантує особливий смак

Що додати до вареної картоплі, аби звичайна страва заграла новим особливим смаковим забарвленням, розповідає НСН.
Відварена картопля – страва проста і знайома усім із дитинства. Це смачний і ситний гарнір, до того ж корисний. Втім, якщо він часто з’являється на нашому столі, то може приїстися. Але існують способи урізноманітнити звичайну страву. І нижче ми розкажемо про один із них. Він дуже простий – знадобиться усього один додатковий інгредієнт.
Що додати до вареної картоплі: рецепт заправки
Усім відомо, що варена картопля чудово поєднується з вершковим маслом. А щоб страва набула пікантності, досвідчені кулінари рекомендують додавати часник.
Як приготувати заправку для картоплі
Інгредієнти
- Вершкове масло – 50 г
- Часник – два зубчика
Як готувати
Масляний компонент має бути м’яким, тому продукт слід заздалегідь дістати з холодильника. У розм’якшене вершкове масло потрібно покласти пару подрібнених чи розчавлених часникових зубчиків.
Отриману суміш треба ретельно перемішати, а потім додати в каструлю з недавно звареною картоплею. У посуді не повинно бути зайвої рідини, тому потрібно не лише злити воду, а й просушити готовий овоч. Після додавання заправки – гарно перемішати картоплю.
Подавати варену картоплю гарно з кропом або іншою зеленню на ваш смак.
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