Вершкове масло, яке неможна їсти, продають в Україні (фото)

Українцям продають вершкове масло, яке на 100% є фальсифікатом. Зокрема, таку продукцію, що не відповідає вимогам законодавства про харчові продукти, помітили на полицях магазинів Тернополя.
Про це НСН повідомляє з посиланням на головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
Днями під час проведення позапланового заходу спеціалістами Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини в магазині обласного центру було виявлено вершкове масло, яке виробля майже зруйнований завод.
Мова йде про “Пустомитівський молокозавод”, що знаходиться у Рівненській області. Виявляється, він не отримував експлуатаційного дозволу на виробництво та зберігання харчових продуктів тваринного походження.
“Згідно інформації Головного Управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, будівля ТОВ “Пустомитівський молокозавод” перебуває у напівзруйнованому стані, територія занедбана”, йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.
Таким чином, продукція цього заводу “може спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини”. І її не можна купувати.
Про які ж саме марки масла йде мова? Наразі їх дві:
- “Поліське Селянське” солодковершкове, 73%, вага 200 г
- “Поліське Екстра”, 82,5% вага 200 г
Тому якщо побачите в магазині масло від “Пустомитівського молокозаводу”, то не купуйте його.
А ще краще – проінформуйте Головне управління Держпродспоживслужби у своїй області. Контакти всіх територіальних органів доступні за посиланням.
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