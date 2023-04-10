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Україна
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Економіка
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Ціни на цибулю різко впадуть – названо місяць, коли подешевшає овоч

Журналіст
ціни на цибулю
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Цього року ціни на цибулю в Україні побили всі рекорди. Ще ніколи цибуля стільки не коштувала, але незабаром овоч подешевшає.

Про те, чому і коли це станеться, розповіла представниця нідерландської компанії з вирощування часнику та цибулі Gourmet Юліанна Мусса виданню Agro Portal, передає НСН.

Чому цибуля подешевшає

Річ у тому, що у західних областях України почали вирощувати цей овоч, хоча раніше цього не робили.

Ринок добрив також стабілізувався і не виникає підвищення цін. Також не було дефіциту із посадковим матеріалом, фермери могли отримати посівний матеріал як українського виробництва, так і іноземного.

Також експертка повідомила, що найпопулярнішими сортами цибулі для вирощування в Україні є Радар Ф1, Шекспір, Штутгарт, Сеншуй, Еллан. Також Асоціація виробників часнику реалізує для виробників насіннєвий матеріал цибулю-шалот нідерландської селекції.

Коли ціни на цибулю впадуть

новини україни

Стабілізація вартості ходового овочу очікується вже навесні 2023 року.

“Щодо ціни на цибулю, то вона зменшиться, коли почнуть збирати новий врожай, а це вже через місяць. Тож уже цієї весни можна очікувати, що ціни на цибулю впадуть, і ринок стабілізується. Звісно, що цибуля не може коштувати, як минулого року, але і не досягне такої пікової  позначки, як цьогоріч”,прогнозує Юліанна Мусса.

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