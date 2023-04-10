Ціни на цибулю різко впадуть – названо місяць, коли подешевшає овоч

Цього року ціни на цибулю в Україні побили всі рекорди. Ще ніколи цибуля стільки не коштувала, але незабаром овоч подешевшає.

Про те, чому і коли це станеться, розповіла представниця нідерландської компанії з вирощування часнику та цибулі Gourmet Юліанна Мусса виданню Agro Portal, передає НСН.

Чому цибуля подешевшає

Річ у тому, що у західних областях України почали вирощувати цей овоч, хоча раніше цього не робили.

Ринок добрив також стабілізувався і не виникає підвищення цін. Також не було дефіциту із посадковим матеріалом, фермери могли отримати посівний матеріал як українського виробництва, так і іноземного.

Також експертка повідомила, що найпопулярнішими сортами цибулі для вирощування в Україні є Радар Ф1, Шекспір, Штутгарт, Сеншуй, Еллан. Також Асоціація виробників часнику реалізує для виробників насіннєвий матеріал цибулю-шалот нідерландської селекції.

Коли ціни на цибулю впадуть

Стабілізація вартості ходового овочу очікується вже навесні 2023 року.

“Щодо ціни на цибулю, то вона зменшиться, коли почнуть збирати новий врожай, а це вже через місяць. Тож уже цієї весни можна очікувати, що ціни на цибулю впадуть, і ринок стабілізується. Звісно, що цибуля не може коштувати, як минулого року, але і не досягне такої пікової позначки, як цьогоріч”, прогнозує Юліанна Мусса.

Ще новини України: Ціни в АТБ та Варусі – де дешевше скупитися для приготування паски