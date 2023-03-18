Вершкове масло – інгредієнт, який широко використовується в кулінарії при приготуванні багатьох страв. Мабуть, у кулінарії немає більш поширеного продукту. Чим можна замінити вершкове масло

Вершкове масло не завжди є під рукою. А іноді просто хочеться замінити його у стравах чимось легшим. Тим більше, що досвідчені кулінари можуть запропонувати багато варіантів такої заміни.

Чим можна замінити вершкове масло у кашах, випічці та бутербродах, розповідає НСН

Випічка

Найбільш невигадливі способи заміни вершкового масла у випічці – використовувати маргарин або олію. Однак, якщо ви хочете смачніший і корисніший варіант, то можна на заміну взяти щось із цього ряду: сир, кефір, йогурт, сир рікотту. А в деяких випадках навіть можна замінити його на пюре із фруктів або овочів.

Крім того, у випічку можна покласти банан. Кекси, мафіни або печиво з бананом виходять чудові.

Можна також використовувати топлене вершкове масло. Воно підійде людям, які не засвоюють молочних білків, оскільки у ньому майже немає цих білків. Його можна і до випічки додавати, і в кашу, і смажити на ньому, і намазувати його на хліб.

Замість масла можна додати у випічку гарбуз. По-перше, це дуже корисно, а по-друге, це ще й дуже гарно. Яскраво-жовтогаряча м’якоть гарбуза надасть тісту “сонячного” вигляду.

Ще один варіант для випічки – кокосове масло. Проте для випічки годиться лише очищене масло кокосу. А ось неочищеним можна заправити кашу чи салат.

Чим можна замінити вершкове масло у кашах, випічці та бутербродах

Бутерброди

Для солодких бутербродів ідеально підійде горіхова паста. Вона не менш поживна, ніж вершкове масло. Однак завдяки вмісту горіхів, така паста є справжнім джерелом корисних речовин.

Якщо бутерброди не солодкі, то можна замість масла використовувати в них хрін, гірчицю або хумус. А якщо виявити фантазію, то можна приготувати дивовижний овочевий паштет з яйцем і зеленню, або пасту з квасолі. Можна самим приготувати сирну пасту з горіхами. Загалом, варіантів дуже багато, і всі вони – один смачніший за одного.

Каші

Каші дають чи не найбільший політ для фантазій кулінара. Їх можна заправляти як різними фруктовими, так і овочевими пюре.

Заправити кашу також можна мигдальним маслом. Для термообробки воно не підходить. А ось для каш та салатів – дуже в тему.

Можна також зробити піджарку до каші на основі олії з рисових висівок. Вона не боїться високих температур і зберігає весь свій широкий спектр вітамінів.

Універсальною заправкою до солодких і не тільки солодких каш може бути яблучне пюре. У ньому і близько немає таких калорій, як у вершковому маслі. Але це не менш смачно і корисно.

Джерело

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