Прості рецепти десертів: що можна приготувати без яєць

Яйця розпушують випічку, надають їй розсипчастість та легкість. А чи можливо їх замінити? НСН пропонує прості рецепти десертів без яєць.

Інколи ми думаємо, що яйця — незамінний інгредієнт будь-якої смачної випічки. Однак є рецепти, які давно вигадали і випробували вегани, або віряни на час посту, чи люди, у яких алергія на яйця.

Чим замінити одне яйце у рецепті

1/2 банана + 3 столові ложки пюре (з яблук, слив, гарбуза, кабачків, абрикосів тощо).

2 ст. л картопляного або кукурудзяного крохмалю, попередньо розмішана в 2 ст. л води.

1 ст. л меленого насіння льону + 2 ст. л гарячої води (льон замочують у воді до стану киселю).

2 ч. л розпушувача + 1 ч. л води + 1 ст. л олії.

3 ст. л (60 г) горіхового масла (підійде арахісове, кокосове, мигдальне або масло з фундука чи волоського горіха).

2 ст. л молока + 1/2 ст. л соди + 1/2 ст. л лимонного соку.

1 ст. л картопляного крохмалю + 1 стіл. ложка сметани (або олії) + 1 ст. л. води – ретельно збити і ви отримаєте ідеальну заміну яйця для сирників

2 ст. л вівсяних пластівців, розмочених у воді.

1 ч. л соєвого борошна + 1 ст. л води.

3 ст. л майонезу.

1/4 склянки тофу.

Якщо потрібні лише яєчні жовтки: використовуйте соєвий лецитин. 1 великий яєчний жовток = 1 ст. л (14 г) порошку соєвого лецитину.

Щоб надати тісту приємного жовтого кольору, можна додати трішки приправи — куркуми.

Випічка без яєць – прості рецепти

Шоколадний пиріг без яєць і молока

Десерт виходить м’яким, пухким і вологим.

Інгредієнти:

борошно – 230 г;

олія – 60 мл;

розчинна кава – 0,5 ч. ложки;

какао – 4 ст. ложки;

вода – 190 мл;

лимонний сік – 1 ст. ложка;

сіль;

цукор – 190 г;

ванільний цукор;

сода – 1 ч. ложка.

Приготування:

Соду перемішати з сіллю. Присипати борошном. Додати какао. Перемішати.

В цукор налити олію. Насипати кави, влити воду з соком. Збити. Всі продукти повинні розчинитися.

Борошняну суміш залити рідкою масою. Збити.

Прогріти духовку до 80 градусів. Помастити маслом форму, припорошити борошном. Залити тісто і запікати 40 хв.

Рецепт десерту на кукурудзяному борошні

Ця випічка підходить і для тих, хто на дієті, але хоче інколи солоденького — проста, смачна, низькокалорійна.

Інгредієнти:

сіль;

кукурудзяне борошно – 110 г;

сода – 0,6 ч. ложки гашеного;

цукрова пудра – 65 г;

банан – 1 шт.;

вода – 50 мл;

олія – 75 мл.

Приготування:

Тісто готується дуже швидко, тому спершу поставте на розігрів духовку (180 градусів).

Пом’яти банан, посипати пудрою, збити блендером.

У воду влити олію, разом закип’ятити. Додати борошно і збити.

Змішати дві суміші, знову збити. Підсолити. Насипати соду. Розмішати.

Залити у форму. Помістити на пів години в духовку. Смачного!

Простий манник

Знаменитий пиріг теж можна приготувати на тісті без яєць.

Інгредієнти:

манка – 1 склянка;

полуниця заморожена – жменя;

кефір – 240 мл;

сіль – 0,4 ч. ложки;

цукор – 90 г;

какао – 2 ст. ложки;

рафінована олія – 120 мл;

розпушувач – 2 ч. ложки;

кукурудзяне борошно – 1 склянка.

Приготування:

Цукор насипати манку. Влити олію. Залити кефіром, розмішати. Відставити на пів години.

Насипати кукурудзяне борошно. посолити. Насипати розпушувач. Перемішати і вимісити тісто. Якщо вам не подобається присмак кукурудзяного борошна, то її без шкоди для рецепта можна замінити звичним пшеничним.

На дві частини розділити масу. В першу засипати какао. Розмішати. У форму влити темне тісто, зверху розподілити полуницю. Залити другу масу.

Відправити в гарячу духовку (180 градусів) на пів години.

Солодке печиво без яєць на кислому молоці чи кефірі

Це гарний варіант десерту для тих, хто дотримується здорового способу життя.

Інгредієнти:

вівсяні пластівці – 260 г;

цукрова пудра – 30 г;

фініки – 160 г; ванілін;

горіх – 110 г волоський;

лимонний сік;

соняшникова олія – 2 ст. ложки;

сода – щіпка;

кисле молоко – 110 мл.

Приготування:

Залити водою фініки. Вони повинні стати м’якими. Нарізати на дрібні шматочки.

Подрібнити горіхи. Змішати подрібнені продукти. Засипати вівсяними пластівцями і перемішати.

У соду влити лимонний сік. Залити олією. Влити кисле молоко, перемішати. Додати ванілін і цукрову пудру. Перемішати. Можна не використовувати цей інгредієнт, якщо хочете отримати повністю дієтичний продукт.

Змішати дві маси, замісити. Настояти. Маса вийде щільною.

Сформувати печиво. Розкласти на деку і випікати в духовці при 175 градусів 15 хвилин.

Випічка без яєць з бананом і горіхами

Здоба виходить з дивовижним екзотичним ароматом.

Інгредієнти:

кориця – 0,5 ч. ложки;

банан – 3 шт.;

волоські горіхи – 50 г;

борошно – 180 г;

сіль;

цукор – 90 г;

розпушувач – 1,5 ч. ложки;

рослинна олія – 125 мл.

Приготування:

Виделкою розім’яти банани. присипати цукром. Влити олію і розмішати.

У корицю насипати борошно. Підсолити. Змішати з розпушувачем. Помістити бананове пюре і розмішати.

У масу додати горіхи. Відправити у форму. Запікати пів години при температурі 180 градусів.

Бісквіт без яєць в мультиварці

Мультиварка спрощує процес приготування багатьох страв. В ній можна навіть спекти бісквіт.

Інгредієнти:

борошно – 225 г;

сода – 1 ч. ложка гашеної оцтом;

молоко – 240 мл;

рослинна олія; цукор – 190 р.

Приготування:

Залити цукор молоком. Збити. Засипати соду і борошно. Збити. Промазати маслом чашу. Залити масу. Виставить режим «Випічка». Час – 2/3 години.

Джерело: Кіцмань.City

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