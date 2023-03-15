Прості рецепти десертів: що можна приготувати без яєць

Яйця розпушують випічку, надають їй розсипчастість та легкість. А чи можливо їх замінити? НСН пропонує прості рецепти десертів без яєць.
Інколи ми думаємо, що яйця — незамінний інгредієнт будь-якої смачної випічки. Однак є рецепти, які давно вигадали і випробували вегани, або віряни на час посту, чи люди, у яких алергія на яйця.
Чим замінити одне яйце у рецепті
- 1/2 банана + 3 столові ложки пюре (з яблук, слив, гарбуза, кабачків, абрикосів тощо).
- 2 ст. л картопляного або кукурудзяного крохмалю, попередньо розмішана в 2 ст. л води.
- 1 ст. л меленого насіння льону + 2 ст. л гарячої води (льон замочують у воді до стану киселю).
- 2 ч. л розпушувача + 1 ч. л води + 1 ст. л олії.
- 3 ст. л (60 г) горіхового масла (підійде арахісове, кокосове, мигдальне або масло з фундука чи волоського горіха).
- 2 ст. л молока + 1/2 ст. л соди + 1/2 ст. л лимонного соку.
- 1 ст. л картопляного крохмалю + 1 стіл. ложка сметани (або олії) + 1 ст. л. води – ретельно збити і ви отримаєте ідеальну заміну яйця для сирників
- 2 ст. л вівсяних пластівців, розмочених у воді.
- 1 ч. л соєвого борошна + 1 ст. л води.
- 3 ст. л майонезу.
- 1/4 склянки тофу.
- Якщо потрібні лише яєчні жовтки: використовуйте соєвий лецитин. 1 великий яєчний жовток = 1 ст. л (14 г) порошку соєвого лецитину.
- Щоб надати тісту приємного жовтого кольору, можна додати трішки приправи — куркуми.
Випічка без яєць – прості рецепти
Шоколадний пиріг без яєць і молока
Десерт виходить м’яким, пухким і вологим.
Інгредієнти:
- борошно – 230 г;
- олія – 60 мл;
- розчинна кава – 0,5 ч. ложки;
- какао – 4 ст. ложки;
- вода – 190 мл;
- лимонний сік – 1 ст. ложка;
- сіль;
- цукор – 190 г;
- ванільний цукор;
- сода – 1 ч. ложка.
Приготування:
- Соду перемішати з сіллю. Присипати борошном. Додати какао. Перемішати.
- В цукор налити олію. Насипати кави, влити воду з соком. Збити. Всі продукти повинні розчинитися.
- Борошняну суміш залити рідкою масою. Збити.
- Прогріти духовку до 80 градусів. Помастити маслом форму, припорошити борошном. Залити тісто і запікати 40 хв.
Рецепт десерту на кукурудзяному борошні
Ця випічка підходить і для тих, хто на дієті, але хоче інколи солоденького — проста, смачна, низькокалорійна.
Інгредієнти:
- сіль;
- кукурудзяне борошно – 110 г;
- сода – 0,6 ч. ложки гашеного;
- цукрова пудра – 65 г;
- банан – 1 шт.;
- вода – 50 мл;
- олія – 75 мл.
Приготування:
- Тісто готується дуже швидко, тому спершу поставте на розігрів духовку (180 градусів).
- Пом’яти банан, посипати пудрою, збити блендером.
- У воду влити олію, разом закип’ятити. Додати борошно і збити.
- Змішати дві суміші, знову збити. Підсолити. Насипати соду. Розмішати.
- Залити у форму. Помістити на пів години в духовку. Смачного!
Простий манник
Знаменитий пиріг теж можна приготувати на тісті без яєць.
Інгредієнти:
- манка – 1 склянка;
- полуниця заморожена – жменя;
- кефір – 240 мл;
- сіль – 0,4 ч. ложки;
- цукор – 90 г;
- какао – 2 ст. ложки;
- рафінована олія – 120 мл;
- розпушувач – 2 ч. ложки;
- кукурудзяне борошно – 1 склянка.
Приготування:
- Цукор насипати манку. Влити олію. Залити кефіром, розмішати. Відставити на пів години.
- Насипати кукурудзяне борошно. посолити. Насипати розпушувач. Перемішати і вимісити тісто. Якщо вам не подобається присмак кукурудзяного борошна, то її без шкоди для рецепта можна замінити звичним пшеничним.
- На дві частини розділити масу. В першу засипати какао. Розмішати. У форму влити темне тісто, зверху розподілити полуницю. Залити другу масу.
- Відправити в гарячу духовку (180 градусів) на пів години.
Солодке печиво без яєць на кислому молоці чи кефірі
Це гарний варіант десерту для тих, хто дотримується здорового способу життя.
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці – 260 г;
- цукрова пудра – 30 г;
- фініки – 160 г; ванілін;
- горіх – 110 г волоський;
- лимонний сік;
- соняшникова олія – 2 ст. ложки;
- сода – щіпка;
- кисле молоко – 110 мл.
Приготування:
- Залити водою фініки. Вони повинні стати м’якими. Нарізати на дрібні шматочки.
- Подрібнити горіхи. Змішати подрібнені продукти. Засипати вівсяними пластівцями і перемішати.
- У соду влити лимонний сік. Залити олією. Влити кисле молоко, перемішати. Додати ванілін і цукрову пудру. Перемішати. Можна не використовувати цей інгредієнт, якщо хочете отримати повністю дієтичний продукт.
- Змішати дві маси, замісити. Настояти. Маса вийде щільною.
- Сформувати печиво. Розкласти на деку і випікати в духовці при 175 градусів 15 хвилин.
Випічка без яєць з бананом і горіхами
Здоба виходить з дивовижним екзотичним ароматом.
Інгредієнти:
- кориця – 0,5 ч. ложки;
- банан – 3 шт.;
- волоські горіхи – 50 г;
- борошно – 180 г;
- сіль;
- цукор – 90 г;
- розпушувач – 1,5 ч. ложки;
- рослинна олія – 125 мл.
Приготування:
- Виделкою розім’яти банани. присипати цукром. Влити олію і розмішати.
- У корицю насипати борошно. Підсолити. Змішати з розпушувачем. Помістити бананове пюре і розмішати.
- У масу додати горіхи. Відправити у форму. Запікати пів години при температурі 180 градусів.
Бісквіт без яєць в мультиварці
Мультиварка спрощує процес приготування багатьох страв. В ній можна навіть спекти бісквіт.
Інгредієнти:
- борошно – 225 г;
- сода – 1 ч. ложка гашеної оцтом;
- молоко – 240 мл;
- рослинна олія; цукор – 190 р.
Приготування:
- Залити цукор молоком. Збити. Засипати соду і борошно. Збити. Промазати маслом чашу. Залити масу. Виставить режим «Випічка». Час – 2/3 години.
Джерело: Кіцмань.City
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