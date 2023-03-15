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Прості рецепти десертів: що можна приготувати без яєць

Дата 🕑 4 хв.
Прості рецепти

Яйця розпушують випічку, надають їй розсипчастість та легкість. А чи можливо їх замінити? НСН пропонує прості рецепти десертів без яєць.

Інколи ми думаємо, що яйця — незамінний інгредієнт будь-якої смачної випічки. Однак є рецепти, які давно вигадали і випробували вегани, або віряни на час посту, чи люди, у яких алергія на яйця.

Чим замінити одне яйце у рецепті

  • 1/2 банана + 3 столові ложки пюре (з яблук, слив, гарбуза, кабачків, абрикосів тощо).
  • 2 ст. л картопляного або кукурудзяного крохмалю, попередньо розмішана в 2 ст. л води.
  • 1 ст. л меленого насіння льону + 2 ст. л гарячої води (льон замочують у воді до стану киселю).
  • 2 ч. л розпушувача + 1 ч. л води + 1 ст. л олії.
  • 3 ст. л (60 г) горіхового масла (підійде арахісове, кокосове, мигдальне або масло з фундука чи волоського горіха).
  • 2 ст. л молока + 1/2 ст. л соди + 1/2 ст. л лимонного соку.
  • 1 ст. л картопляного крохмалю + 1 стіл. ложка сметани (або олії) + 1 ст. л. води – ретельно збити і ви отримаєте ідеальну заміну яйця для сирників
  • 2 ст. л вівсяних пластівців, розмочених у воді.
  • 1 ч. л соєвого борошна + 1 ст. л води.
  • 3 ст. л майонезу.
  • 1/4 склянки тофу.
  • Якщо потрібні лише яєчні жовтки: використовуйте соєвий лецитин. 1 великий яєчний жовток = 1 ст. л (14 г) порошку соєвого лецитину.
  • Щоб надати тісту приємного жовтого кольору, можна додати трішки приправи — куркуми.

Випічка без яєць – прості рецепти

Шоколадний пиріг без яєць і молока

Десерт виходить м’яким, пухким і вологим.

Інгредієнти:

  • борошно – 230 г;
  • олія – 60 мл;
  • розчинна кава – 0,5 ч. ложки;
  • какао – 4 ст. ложки;
  • вода – 190 мл;
  • лимонний сік – 1 ст. ложка;
  • сіль;
  • цукор – 190 г;
  • ванільний цукор;
  • сода – 1 ч. ложка.

Приготування:

  • Соду перемішати з сіллю. Присипати борошном. Додати какао. Перемішати.
  • В цукор налити олію. Насипати кави, влити воду з соком. Збити. Всі продукти повинні розчинитися.
  • Борошняну суміш залити рідкою масою. Збити.
  • Прогріти духовку до 80 градусів. Помастити маслом форму, припорошити борошном. Залити тісто і запікати 40 хв.

Рецепт десерту на кукурудзяному борошні

Ця випічка підходить і для тих, хто на дієті, але хоче інколи солоденького — проста, смачна, низькокалорійна.

Інгредієнти:

  • сіль;
  • кукурудзяне борошно – 110 г;
  • сода – 0,6 ч. ложки гашеного;
  • цукрова пудра – 65 г;
  • банан – 1 шт.;
  • вода – 50 мл;
  • олія – 75 мл.

Приготування:

  • Тісто готується дуже швидко, тому спершу поставте на розігрів духовку (180 градусів).
  • Пом’яти банан, посипати пудрою, збити блендером.
  • У воду влити олію, разом закип’ятити. Додати борошно і збити.
  • Змішати дві суміші, знову збити. Підсолити. Насипати соду. Розмішати.
  • Залити у форму. Помістити на пів години в духовку. Смачного!

Простий манник

прості рецепти

Знаменитий пиріг теж можна приготувати на тісті без яєць.

Інгредієнти:

  • манка – 1 склянка;
  • полуниця заморожена – жменя;
  • кефір – 240 мл;
  • сіль – 0,4 ч. ложки;
  • цукор – 90 г;
  • какао – 2 ст. ложки;
  • рафінована олія – 120 мл;
  • розпушувач – 2 ч. ложки;
  • кукурудзяне борошно – 1 склянка.

Приготування:

  • Цукор насипати манку. Влити олію. Залити кефіром, розмішати. Відставити на пів години.
  • Насипати кукурудзяне борошно. посолити. Насипати розпушувач. Перемішати і вимісити тісто. Якщо вам не подобається присмак кукурудзяного борошна, то її без шкоди для рецепта можна замінити звичним пшеничним.
  • На дві частини розділити масу. В першу засипати какао. Розмішати. У форму влити темне тісто, зверху розподілити полуницю. Залити другу масу.
  • Відправити в гарячу духовку (180 градусів) на пів години.

Солодке печиво без яєць на кислому молоці чи кефірі

Це гарний варіант десерту для тих, хто дотримується здорового способу життя.

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці – 260 г;
  • цукрова пудра – 30 г;
  • фініки – 160 г; ванілін;
  • горіх – 110 г волоський;
  • лимонний сік;
  • соняшникова олія – 2 ст. ложки;
  • сода – щіпка;
  • кисле молоко – 110 мл.

Приготування:

  • Залити водою фініки. Вони повинні стати м’якими. Нарізати на дрібні шматочки.
  • Подрібнити горіхи. Змішати подрібнені продукти. Засипати вівсяними пластівцями і перемішати.
  • У соду влити лимонний сік. Залити олією. Влити кисле молоко, перемішати. Додати ванілін і цукрову пудру. Перемішати. Можна не використовувати цей інгредієнт, якщо хочете отримати повністю дієтичний продукт.
  • Змішати дві маси, замісити. Настояти. Маса вийде щільною.
  • Сформувати печиво. Розкласти на деку і випікати в духовці при 175 градусів 15 хвилин.

Випічка без яєць з бананом і горіхами

про їжу

Здоба виходить з дивовижним екзотичним ароматом.

Інгредієнти:

  • кориця – 0,5 ч. ложки;
  • банан – 3 шт.;
  • волоські горіхи – 50 г;
  • борошно – 180 г;
  • сіль;
  • цукор – 90 г;
  • розпушувач – 1,5 ч. ложки;
  • рослинна олія – 125 мл.

Приготування:

  • Виделкою розім’яти банани. присипати цукром. Влити олію і розмішати.
  • У корицю насипати борошно. Підсолити. Змішати з розпушувачем. Помістити бананове пюре і розмішати.
  • У масу додати горіхи. Відправити у форму. Запікати пів години при температурі 180 градусів.

Бісквіт без яєць в мультиварці

Мультиварка спрощує процес приготування багатьох страв. В ній можна навіть спекти бісквіт.

Інгредієнти:

  • борошно – 225 г;
  • сода – 1 ч. ложка гашеної оцтом;
  • молоко – 240 мл;
  • рослинна олія; цукор – 190 р.

Приготування:

  • Залити цукор молоком. Збити. Засипати соду і борошно. Збити. Промазати маслом чашу. Залити масу. Виставить режим «Випічка». Час – 2/3 години.

Джерело: Кіцмань.City

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