Чи корисно їсти грейпфрут щодня – що буде з організмом

Чи можна їсти грейпфрут кожного дня? Які ефекти на організм людини справляє споживання цього цитрусу і чи варто його вживати всім.
Про це розповість НСН.
Що буде, якщо кожного дня їсти грейпфрут
- Цим можна підтримати імунну систему: грейпфрут містить вітамін C, який допомагає підтримувати імунітет, боротися зі стресом та підвищувати енергію. Крім того, фрукт містить рідкісний вітамін Р і незамінний А.
- Поліпшення травлення: грейпфрут містить фібри, які допомагають зберігати нормальну роботу травної системи та підтримують рівень холестерину в нормі.
- Грейпфрут дуже корисний для роботи серцево-судинної системи, нирок, кісток. Деякі дослідження показують, що грейпфрут може допомогти знизити ризик захворювання на серцево-судинні захворювання.
- Підвищення метаболізму: грейпфрут містить речовини, які можуть підвищувати метаболізм, що може допомогти зберігати здорову вагу.
Чи можна їсти грейпфрут вагітним та мамам, що годують
При вагітності та грудному вигодовуванні грейпфрут можна їсти у невеликих кількостях – не більше половинки на день. Крім вітамінів та низької калорійності цей фрукт підходить для вагітних ще й тим, що він є найбільш гіпоалергенним з усіх цитрусових. У першому триместрі грейпфрут може знижувати прояви нудоти під час токсикозу.
Коли краще їсти грейпфрут, чи можна споживати його на ніч
- Рекомендується споживати не більше одного грейпфрута щодня.
- Важливо не вживати грейпфрут на голодний шлунок. Для кращого засвоєння краще їсти ці фрукти через 2–3 години після основного приймання їжі.
- Багато хто вважає грейпфрут занадто кислим і перед вживанням посипають цукром. Цього робити не потрібно, тому що грейпфрут без добавок набагато корисніший.
- Через низьку калорійність (30-40 ккал на 100 г) їсти грейпфрут можна також увечері.
- Фрукт можна споживати з овочевими салатами, стравами з риби або морепродуктів, курки. Не варто поєднувати цей фрукт із випічкою чи молочними продуктами, це може спричинити небажані проблеми із травленням.
Протипоказання до вживання грейпфрута
- Грейпфрути не рекомендується їсти у разі загострень захворювань шлунково-кишкового тракту, людям з виразковою хворобою, хронічним гастритом з підвищеною кислотністю, при загостренні захворювань печінки, нирок, при панкреатиті, пієлонефриті, циститі.
- Потрібно бути обережним людям з алергічними реакціями. Тим, хто схильний до алергії, грейпфрут вводити до раціону варто поступово.
- Дітям рекомендується вживати фрукт із трирічного віку.
- Ще одне правило: не варто їсти грейпфрут одразу після того, як ви почистили зуби. Сік цього фрукта є досить концентрованим і може пошкодити зубну емаль. З цих же причин після їжі потрібно прополоскати рот водою.
Джерело: ТСН
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