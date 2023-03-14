Чи корисно їсти грейпфрут щодня – що буде з організмом

Чи можна їсти грейпфрут кожного дня? Які ефекти на організм людини справляє споживання цього цитрусу і чи варто його вживати всім.

Про це розповість НСН.

Грейпфрут містить вітаміни А, РР, С, D, вітаміни групи B, такі мінерали як магній, калій, кальцій, фосфор, марганець, цинк та мідь.

Що буде, якщо кожного дня їсти грейпфрут

Цим можна підтримати імунну систему: грейпфрут містить вітамін C, який допомагає підтримувати імунітет, боротися зі стресом та підвищувати енергію. Крім того, фрукт містить рідкісний вітамін Р і незамінний А.

Поліпшення травлення: грейпфрут містить фібри, які допомагають зберігати нормальну роботу травної системи та підтримують рівень холестерину в нормі.

Грейпфрут дуже корисний для роботи серцево-судинної системи, нирок, кісток. Деякі дослідження показують, що грейпфрут може допомогти знизити ризик захворювання на серцево-судинні захворювання.

Підвищення метаболізму: грейпфрут містить речовини, які можуть підвищувати метаболізм, що може допомогти зберігати здорову вагу.

Чи можна їсти грейпфрут вагітним та мамам, що годують

При вагітності та грудному вигодовуванні грейпфрут можна їсти у невеликих кількостях – не більше половинки на день. Крім вітамінів та низької калорійності цей фрукт підходить для вагітних ще й тим, що він є найбільш гіпоалергенним з усіх цитрусових. У першому триместрі грейпфрут може знижувати прояви нудоти під час токсикозу.

Коли краще їсти грейпфрут, чи можна споживати його на ніч

Рекомендується споживати не більше одного грейпфрута щодня.

Важливо не вживати грейпфрут на голодний шлунок. Для кращого засвоєння краще їсти ці фрукти через 2–3 години після основного приймання їжі.

Багато хто вважає грейпфрут занадто кислим і перед вживанням посипають цукром. Цього робити не потрібно, тому що грейпфрут без добавок набагато корисніший.

Через низьку калорійність (30-40 ккал на 100 г) їсти грейпфрут можна також увечері.

Фрукт можна споживати з овочевими салатами, стравами з риби або морепродуктів, курки. Не варто поєднувати цей фрукт із випічкою чи молочними продуктами, це може спричинити небажані проблеми із травленням.

Протипоказання до вживання грейпфрута

Грейпфрути не рекомендується їсти у разі загострень захворювань шлунково-кишкового тракту, людям з виразковою хворобою, хронічним гастритом з підвищеною кислотністю, при загостренні захворювань печінки, нирок, при панкреатиті, пієлонефриті, циститі.

Потрібно бути обережним людям з алергічними реакціями. Тим, хто схильний до алергії, грейпфрут вводити до раціону варто поступово.

Дітям рекомендується вживати фрукт із трирічного віку.

Ще одне правило: не варто їсти грейпфрут одразу після того, як ви почистили зуби. Сік цього фрукта є досить концентрованим і може пошкодити зубну емаль. З цих же причин після їжі потрібно прополоскати рот водою.

Джерело: ТСН

Ще про їжу:

Встановити додаток