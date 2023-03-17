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Класичний рецепт приготування паски від Клопотенко (відео)

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Класичний рецепт приготування паски від Клопотенко (відео)

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, Класичний рецепт приготування паски. А також показав спосіб приготування головного атрибуту Великодня, передає НСН.

Класичний рецепт паски: інгредієнти

Для приготування вам знадобиться:

  • 750-800 грамів пшеничного борошна ;
  • 220 мл теплого молока 2, 5%;
  • 25 грамів живих дріжджів;
  • 1 яйце + 1 жовток;
  • 2 столових ложки сметани 20%;
  • 225 грамів цукру + 1 столова ложка для опари ;
  • 10 грамів ванільного цукру ;
  • 1 апельсин (за бажанням);
  • 100 грамів м’якого вершкового масла 82,5%;
  • 2 столових ложки соняшникової олії ;
  • 25 мл коньяку/віскі/рому (за бажанням);
  • 100 грамів родзинок/цукатів;
  • 200 грамів цукрової пудри ;
  • дрібка солі;
  • декоративна посипка.

Класичний рецепт паски: спосіб приготування

Виготовлення пасок почнемо з опари. Нагрійте в сотейнику молоко та покришіть у нього дріжджі. Добре перемішайте до їх розчинення. Додайте цукор і ще раз перемішайте, щоб цукор теж розчинився. Накрийте рушником або харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 20 хвилин.

Опара збільшиться у два рази, а потім додайте в неї одне яйце та один жовток. Всипте цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Додайте м’яке масло (воно повинне бути кімнатної температури) та сметану. Добре перемішайте все вінчиком до об’єднання. За бажанням натріть цедру апельсина на дрібній тертці та додайте до суміші з опарою.  Додайте борошно та перемішайте тісто лопаткою до однорідності. За бажанням додайте до великодньої випічки міцний алкоголь.

рецепт

Вимісіть м’яке тісто приблизно протягом 10 хвилин. Тісто не повинно липнути до рук. Сформуйте з нього кулю та викладіть у велику глибоку миску, змащену соняшниковою олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину для підйому. Тісто повинне збільшитися в об’ємі у 2-3 рази. Обімніть тісто та знову сформуйте кулю. Ще раз залиште для підйому на 40 хвилин, щоб отримати повітряну та легку паску. Вмісіть у нього родзинки.

рецепт

Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів у режимі конвекції. Наповніть паперові або металеві форми тістом, але лише на 2/3 об’єму. Залиште форми в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми. Випікайте паски в духовці протягом 20-35 хвилин. Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою.

Готові паски повністю остудіть і прикрасьте улюбленою глазур’ю. Прикрашайте паску, як вам до вподоби та насолоджуйтеся смачною випічкою.

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