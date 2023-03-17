Класичний рецепт приготування паски від Клопотенко (відео)

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, Класичний рецепт приготування паски. А також показав спосіб приготування головного атрибуту Великодня, передає НСН.
Класичний рецепт паски: інгредієнти
Для приготування вам знадобиться:
- 750-800 грамів пшеничного борошна ;
- 220 мл теплого молока 2, 5%;
- 25 грамів живих дріжджів;
- 1 яйце + 1 жовток;
- 2 столових ложки сметани 20%;
- 225 грамів цукру + 1 столова ложка для опари ;
- 10 грамів ванільного цукру ;
- 1 апельсин (за бажанням);
- 100 грамів м’якого вершкового масла 82,5%;
- 2 столових ложки соняшникової олії ;
- 25 мл коньяку/віскі/рому (за бажанням);
- 100 грамів родзинок/цукатів;
- 200 грамів цукрової пудри ;
- дрібка солі;
- декоративна посипка.
Класичний рецепт паски: спосіб приготування
Виготовлення пасок почнемо з опари. Нагрійте в сотейнику молоко та покришіть у нього дріжджі. Добре перемішайте до їх розчинення. Додайте цукор і ще раз перемішайте, щоб цукор теж розчинився. Накрийте рушником або харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 20 хвилин.
Опара збільшиться у два рази, а потім додайте в неї одне яйце та один жовток. Всипте цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Додайте м’яке масло (воно повинне бути кімнатної температури) та сметану. Добре перемішайте все вінчиком до об’єднання. За бажанням натріть цедру апельсина на дрібній тертці та додайте до суміші з опарою. Додайте борошно та перемішайте тісто лопаткою до однорідності. За бажанням додайте до великодньої випічки міцний алкоголь.
Вимісіть м’яке тісто приблизно протягом 10 хвилин. Тісто не повинно липнути до рук. Сформуйте з нього кулю та викладіть у велику глибоку миску, змащену соняшниковою олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину для підйому. Тісто повинне збільшитися в об’ємі у 2-3 рази. Обімніть тісто та знову сформуйте кулю. Ще раз залиште для підйому на 40 хвилин, щоб отримати повітряну та легку паску. Вмісіть у нього родзинки.
Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів у режимі конвекції. Наповніть паперові або металеві форми тістом, але лише на 2/3 об’єму. Залиште форми в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми. Випікайте паски в духовці протягом 20-35 хвилин. Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою.
Готові паски повністю остудіть і прикрасьте улюбленою глазур’ю. Прикрашайте паску, як вам до вподоби та насолоджуйтеся смачною випічкою.
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