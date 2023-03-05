Солодкі газовані напої можуть значно подорожчати. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №9032, який передбачає запровадження в Україні нового акцизу на солодку воду, документ наразі передано на розгляд народних депутатів.

Автори проєкту пропонують внести до списку підакцизних товарів мінеральні та газовані води, до яких додано цукор чи підсолоджувачі, передає НСН з посиланням на zn.ua.

Якщо ця законодавча ініціатива буде підтримана, літр солодкої води в Україні здорожчає на 40 гривень.

Розмір податку, а отже, і рівень подорожчання напою, залежатиме від його солодкості. А ініціатива пояснюється турботою про здоров’я українців.

“Законопроєкт покликаний сприяти захисту здоров’я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин”, йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

Зазначається, що, згідно з даними Світового банку, більше 50 податків на підсолоджені напої діють у понад 40 країнах. Це, на їхню думку, є достатньою аргументацією для того, щоб перенести цей досвід в Україну.

“Згідно із дослідженнями ВООЗ оподаткування підсолоджених цукром напоїв має величезний потенціал в Україні, особливо завдяки його здатності збільшувати податкові надходження, одночасно збільшуючи ціни та зменшуючи споживання підсолоджених цукром напоїв”, йдеться в пояснювальній записці.

За кожні 25 г цукру чи іншого підсолоджувача на літр напою автори законопроєкту пропонують платити по 10 грн акцизу.

На час дії воєнного стану, але не довше, ніж до кінця 2023 року, автори законопроєкту згодні запровадити пільгову ставку 5 грн за 25 г/л.

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