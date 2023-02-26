Чим замінити дорогі продукти – 5 корисних прикладів

Чим замінити дорогі продукти? Зараз не в усіх є можливість купувати звичні продукти чи ті, які вважаються “суперкорисними”. Однак, існують більш дешевші аналоги, які містять у собі не менше вітамінів та корисних речовин.

Як передає НСН, про це повідомила дієтолог Ольга Литвинова в Instagram.

Цілком зрозуміло, що за останній рік ціни на деякі продукти харчування значно зросли. Але, якщо деякі з них стали недоступними, то завжди можна знайти менш дорогі, але які мають подібний склад корисних речовин та властивостей.

Чим замінити дорогі продукти

Наприклад, гречку можна легко замінити пшеничною крупою, яка теж містить багато корисних речовин та мінералів. А от лосося можна замінити менш дорогою рибою, такою як скумбрія, оселедець або тунець. Тунець також може замінити креветки, оскільки містить ті ж самі мікроелементи. Щодо вершкового сиру, то його можна замінити кисломолочним сиром, який теж має багато корисних властивостей.

Щодо м’яса, то субпродукти можуть бути так само корисними, як і м’ясо. Вони містять багато вітамінів та мінералів, і можуть бути використані для приготування корисних страв, таких як паштети.

Таким чином, якщо деякі продукти стали недоступними через високі ціни, завжди можна знайти більш бюджетну, але не менш корисну альтернативу.

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