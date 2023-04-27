Як правильно зберігати продукти у холодильнику – що варто тримати подалі один від одного

Продукти у холодильнику потрібно зберігати за правилами товарного сусідства. Які продукти допустимо тримати поруч один з одним, а які ні.

Про це розповість НСН з посиланням на posteat.ua.

Кожному своя поличка

На кухні більшості українців зустрічаються стандартні двокамерні холодильники. Саме на прикладі такого холодильника даємо поради, як розмістити продукти на поличках.

Простір у холодильній камері не дарма ділиться на кілька секцій – кожна з них має свій температурний режим і різну циркуляцію повітря. Аби їжа у холодильнику передчасно не псувалася, зберігайте їх за правилом: «Кожному своя поличка». Молочні продукти тримайте на найвищій полиці, на середніх полицях – вже готові страви, ще нижче – сирі м’ясо та рибу. Найнижчі полиці призначені для зберігання овочів та фруктів. Пляшки з напоями, соуси, кетчупи, консерви та ліки, що зберігаються в прохолодній температурі, – тримайте на дверних полицях.

Для продуктів мають значення три фактори: світло, температура та кисень. Вони підтримують біохімічні процеси та прискорюють старіння. Чим нижчі ці показники, тим довше проживуть сосиски та йогурти у вашому холодильнику.

Холодильник створює прохолодне та темне середовище, а ось боротися із киснем вам потрібно самостійно за допомогою пакування продуктів. Зберігайте продукти у спеціальних контейнерах для їжі, поліетиленових пакетах та в посуді, який щільно закривається. Температуру також потрібно контролювати. Якщо перевантажити холодильник і щільно утрамбувати полиці без найменшого просвіту, циркуляція охолодженого повітря сповільниться. Відповідно, температура підвищиться, а їжа швидше зіпсується.

Кисломолочні продукти та сир

Під час того, як кисломолочні продукти знаходиться у холодильнику, вони продовжують бродити та поступово закисають. При цьому процесі молочні продукти виділяють газ, що окислює свіжі овочі та фрукти, навіть якщо ті знаходяться на нижній поличці. Щоб уникнути цього, зберігайте молочні продукти в щільно закритій ємності. Якщо придбали молоко не в пляшці, а в пакеті, краще перелети у скляну чи пластикову тару. Після того, як розпакували вершкове масло, радимо перекласти його у спеціальний посуд – масельничку. Всі розгорнуті сири обов’язково потрібно щільно обгортати поліетиленовою плівкою.

Яйця

Важливе правило щодо яєць. Зберігайте їх в упаковці, а всі продукти по сусідству герметично пакуйте, аби вони не контактували з яйцями. Ніколи не мийте яйця! Це може підвищити ризик контамінації бактерій – таких, як, наприклад, сальмонела. В ЄС магазинам і виробникам КАТЕГОРИЧНО заборонено їх мити. Зберігати яйця в холодильнику можна 30-45 днів. Поза холодильником – 5-7 діб.

М’ясо та риба

Сирі м’ясо, риба та морепродукти ОБОВ’ЯЗКОВО повинні мати в холодильнику окрему поличку. Тримайте їх подалі від продуктів, що перед споживанням не проходять термічної обробки. Шкідлива мікрофлора може «перелізти» на готові продукти та викликати у вас проблеми з травленням. Ігнорування цього золотого правила, може призвести до зараження продуктів кишковою паличкою, сальмонелою або гельмінтами. Ви спитаєте, звідки такому взятися у вашому холодильнику? Дуже просто. Ви принесли курку з магазину і поклали її в холодильник. Якщо на ній були сальмонели, вони разом із соком, що підтанув, потрапляють на полицю, а потім на інші продукти, які ви покладете на заражену поверхню.

“М’ясо та риба можуть зберігатися разом в холодильній камері тільки в герметичній упаковці або в замороженому вигляді у морозилці. Ці продукти змінюють смак і абсорбують запах один одного, якщо опиняться поруч в незапакованому вигляді. Особливо зазнає змін смакових властивостей м’ясо. Погодьтеся, ковбаса з рибним запахом навряд чи в когось викличе апетит. Те саме правило стосується м’ясних і рибних консервів у відкритій тарі”, наголошує Юлія Забарна, керівник тренінгового центру Zakaz.ua, де комплектувальники сервісу вивчають правила визначення якості продуктів харчування, стандартів їх зберігання з урахуванням індивідуальних властивостей.

Що стосується термінів споживання: охолоджене м’ясо та риба зберігаються в холодильній камері не більше двох діб. Після розморозки – не більше однієї доби.

Овочі та фрукти

Як правило, у холодильній камері на нижній полиці є два ящики-піддони, де тримається певна температура, приблизно 8-10 градусів. Нижча температура впливає на зовнішній вигляд овочів та фруктів. Закріпіть за овочами один піддон, а за фруктами сусідній.

Можливо, це звучить парадоксально, однак огірки та помідори погані сусіди. Помідори виділяють газ – етилен, який прискорює дозрівання овочів та фруктів. Дуже чутливі до етилену огірки необхідно оберігати від цього, інакше вони швидко зістаряться та зів’януть. Добрими сусідами для огірків є авокадо, броколі, перець, цвітна та білокачанна капуста.

Безліч овочів чудово зберігаються при кімнатній температурі в темному та сухому місці. Наприклад, цибуля, часник мають дуже щільну оболонку і добре зберігаються при кімнатній температурі. Картопля, морква, буряк і гарбуз зберігаються довше завдяки своїй щільній структурі, аніж інші продукти.

В піддоні з іншими фруктами не тримайте по сусідству банани та цитрусові. Вони також виділяють етилен, який пришвидшує псування овочів та фруктів. Кращим рішенням буде тримати їх поза холодильником.

Ще кілька важливих порад

Найтепліше місце в холодильнику – дверцята. Крім того, це місце, де температура постійно зазнає різкої зміни під час відкривання. Тому там не повинні зберігатися продукти, що швидко псуються, наприклад сир та ковбаса.

Відкриті м’ясні, рибні, овочеві консерви краще не зберігати поруч із варенням і джемом. Тут знову йдеться про запахи з відкритих банок. А ось закриті тари з консервами та варенням можна зберігати й поза холодильником – у будь-якому прохолодному та захищеному від прямих променів місці.

Готові страви та інгредієнти для майбутнього готування зберігайте у спеціальних харчових пластикових контейнерах або в емальованому посуді із щільними кришками, посуд із хірургічної сталі теж підійде. Все, що не можна розкласти по контейнерах, краще пакувати у фольгу, харчову плівку або пакети.

Шоколаду та шоколадним цукеркам у холодильнику робити нічого: від низької температури на їх поверхні з’являється конденсат, який залишає білий слід із цукрових кристаликів.

Частіше протирайте полиці холодильника, принаймні, раз на тиждень. Ретельно мити холодильник потрібно мінімум раз на місяць. Це попередить розмноження бактерій: кишкову паличку, стафілокок, сальмонелу та інших.

Як і що краще зберігати в морозильній камері

Якщо дозволяє площа кухні, придбайте окрему морозильну камеру, адже вона здатна на більше, ніж зберігати лід для коктейлів, пельмені та вареники. У морозильній камері можна зберігати практично всі продукти: овочі, ягоди та фрукти, зелень і горіхи, м’ясо, рибу, хліб, зварений рис, квасолю та нут, молоко, масло й багато іншого.

Щоб продукти зберігалися довго, дотримуйтесь простих правил заморозки:

Не морозьте багато в одному пакеті. Розкладайте продукти невеликими порціями, так вони швидше заморозяться і збережуть корисні якості. На пакети із заморозкою наклейте стікери з датою, вони допоможуть зрозуміти, скільки продукт вже лежить в морозилці. Овочі та фрукти нарізайте однаковими шматочками. Це можна зробити вручну або за допомогою кухонного комбайна. Однаковий розмір гарантує однаковий ступінь заморозки, час розморожування та приготування. Зберігайте м’ясо, рибу та овочі на різних полицях і стежте за їх чистотою.

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