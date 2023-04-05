Заморожені овочі з магазину – чи корисні вони розповіла нутриціолог

Взимку ціни на свіжі овочі та ягоди значно підвищуються, тому багато хто купує заморожені овочі у магазинах. Однак, варто знати, чи зберігаються в них усі вітаміни

Про це повідомила нутриціолог Віра Курин в Instgaram, розповідає НСН.

Як заморожують овочі

За її словами, заморожені овочі, які продають в магазинах, проходить такі етапи:

овочі збирають на піку стиглості;

миють;

бланшують;

заморожують;

упаковують протягом кількох годин після збирання.

Нутриціолог каже, що зазвичай в цьому процесі не використовується жодних хімікатів.

Чи корисні заморожені овочі з магазину

Чи втрачаються поживні речовини

У швидкозаморожених овочів є одна безсумнівна перевага – вони вже вимиті, почищені і нарізані, тому їх зручно та швидко готувати.

Найбільше на вміст поживних речовин впливає етап бланшування, втрачається близько 10-50% водорозчинних вітамінів в залежності від виду овочів. До того ж змінюється колір та текстура.

Загалом, вітамін С у свіжих овочах починає знижуватись відразу після збору врожаю і продовжує це робити під час зберігання.

Шокова заморозка зберігає не тільки максимум поживних речовин, але також форму, структуру та колір овочів

Миттєвий вплив вкрай низьких температур не дає воді, що міститься в овочах, фруктах та ягодах перетворитися на великі кристали льоду. Таким чином, клітинні оболонки залишаються цілими, корисні речовини – неушкодженими.

Страви із заморожених овочів підходять тим, хто не любить багато і довго готувати, крім того, це бюджетний спосіб доповнити раціон вітамінами.

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