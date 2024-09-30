Сьогодні фіксується пилова буря в Україні через збільшення поривів вітру на захід від Каспійського моря. 6 порад, як вберегтися від небезпеки.

Про це розповідають “Новини України – НСН”. з посиланням на МОЗ.

У низці міст України спостерігається погіршення якості повітря через пилову бурю, що прийшла з району Каспію.

За повідомленням Укргідрометцентру, 1 та 2 жовтня у Києві та інших регіонах очікується значне забруднення атмосфери.

Жителі Полтави, Дніпра та Харкова вже повідомляють про пилову хмару, яка висить у повітрі з ночі. У соцмережах з’являються відео, що демонструють погіршення видимості в містах через пил, що застилає горизонт.

Пилова буря в Україні – 6 порад, як захиститися від невидимої небезпеки

За даними онлайн-сервісу Windy.com, пилова хмара рухається з боку Центральної Азії – Казахстану та Узбекистану. Синоптики зазначають, що пил потраплятиме в Україну хвилями, тобто поліпшення чергуватимуться з погіршенням видимості та якості повітря.

Українській гідрометцентр прогнозує, що ситуація буде триматися попередньо до п’ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. На територію Київської, Чернігівської та Сумської областей пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою. Однак для цих регіонів якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, яке пошириться з-за меж України з північного сходу 1 жовтня.

Міністерство охорони здоров’я України нагадує про важливість захисту від забрудненого повітря та рекомендує:

Обмежити перебування на вулиці

Закрити вікна в приміщеннях

Частіше робити вологе прибирання

Пити більше води

За можливості користуватися респіратором

Не займатися активним спортом на вулиці

Також МОЗ заклика довіряти лише перевіреним джерелам інформації, зокрема, слідкувати за оновленнями офіційних сторінок регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб.

Це не перший випадок пилової бурі в Україні у 2024 році. У квітні хмара пилу з африканської пустелі Сахара охопила значну частину Європи, включаючи Україну.

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