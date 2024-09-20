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Тег:
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Смог у Києві 20 вересня: які причини і що робити

Автор -
Журналіст
Смог у Києві 20 вересня: які причини і що робити

Про смог у Києві 20 вересня повідомила ще зранку місцева влада. Мешканців попросили без нагальної потреби не виходити на вулицю, щільно зачинити вікна і пити більше води.

У КМВА заявили, що ймовірною причиною є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі.

Смог у Києві 20 вересня: які причини і що робити

Ситуацію щодо причин смогу прокоментувала синоптикиня Наталка Діденко. Вона також декілька порад киянам і гостям столиці, передають «Новини України – НСН».

Отже, що на цей момент відомо про смог у Києві, за даними Діденко.

Смог у Києві 20 вересня: які причини і що робити

  • Відкритого вогню немає, скоріше – тління торфовищ у Вишгородському районі. Офіційні джерела.
  • Це називається – підвищення концентрації зважених часток (пилу).
  • Антициклон на ім’я Serkan, а, точніше, його відроги, охоплює (ють) своїм впливом всю Україну. Карта внизу. Тому повсюди буде сухо та майже штиль, хіба на півдні вітряно.
  • Якщо домінує антициклон, без дощів та маловітряно – це, на жаль, сприяє зависанню пилу і суттєво погіршує якість повітря.
  • Найближче посилення вітру у Києві – 25 вересня, що дає надію на розсотування повітря.
  • Дощів поки не видно, найближчий – з 27, 28 вересня.
  • Таке буває практично щороку.
  • Це – неприємно, але не катастрофа.
  • Води пити побільше, алергікам краще зайнятися хатніми справами, вікна бажано не відкривати, але якщо стає душно, можна відкрити. Вікна все одно не герметичні – такому дрібному пилу пройти крізь навіть закриті – раз плюнути.
  • Краще хоч якесь повітря, ніж зовсім без повітря.
  • Не варто думати, що аж вітер 25-го та дощ 27-го покращать ситуацію. Вона, ситуація, може покращитися значно раніше.

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