Про смог у Києві 20 вересня повідомила ще зранку місцева влада. Мешканців попросили без нагальної потреби не виходити на вулицю, щільно зачинити вікна і пити більше води.

У КМВА заявили, що ймовірною причиною є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі.

Смог у Києві 20 вересня: які причини і що робити

Ситуацію щодо причин смогу прокоментувала синоптикиня Наталка Діденко. Вона також декілька порад киянам і гостям столиці, передають «Новини України – НСН».

Отже, що на цей момент відомо про смог у Києві, за даними Діденко.

Відкритого вогню немає, скоріше – тління торфовищ у Вишгородському районі. Офіційні джерела.

Це називається – підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Антициклон на ім’я Serkan, а, точніше, його відроги, охоплює (ють) своїм впливом всю Україну. Карта внизу. Тому повсюди буде сухо та майже штиль, хіба на півдні вітряно.

Якщо домінує антициклон, без дощів та маловітряно – це, на жаль, сприяє зависанню пилу і суттєво погіршує якість повітря.

Найближче посилення вітру у Києві – 25 вересня, що дає надію на розсотування повітря.

Дощів поки не видно, найближчий – з 27, 28 вересня.

Таке буває практично щороку.

Це – неприємно, але не катастрофа.

Води пити побільше, алергікам краще зайнятися хатніми справами, вікна бажано не відкривати, але якщо стає душно, можна відкрити. Вікна все одно не герметичні – такому дрібному пилу пройти крізь навіть закриті – раз плюнути.

Краще хоч якесь повітря, ніж зовсім без повітря.

Не варто думати, що аж вітер 25-го та дощ 27-го покращать ситуацію. Вона, ситуація, може покращитися значно раніше.

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