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Природа

Пил і запах диму у повітрі: що відбувається і де найгірша ситуація, розповіли в Укргідрометцентрі

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Журналіст
Пил і запах диму у повітрі: що відбувається і де найгірша ситуація, розповіли в Укргідрометцентрі

Сьогодні українці у низці областей відчувають суттєвий запах диму у повітрі. А також помічають пил.

Що відбувається і де найгірша ситуація, пояснили в Укргідрометцентрі, передають «Новини України – НСН».

За даними Укргідрометцентру, фіксується потужна пилова буря на захід від Каспійського моря через збільшення швидкості поривів вітру. Це можна побачити на супутниковому знімку, де чітко пил відображений рожевим яскравим кольором.

Пил і запах диму у повітрі: що відбувається і де найгірша ситуація, розповіли в Укргідрометцентрі

Буря зайшла в Україну через Луганщину і сприяє поширенню значної кількості пилу, що осідає на території нашої держави.

Ось так було сьогодні вранці у Дніпрі 

Важливо! У східних, північних, Полтавській та Дніпропетровській областях очікується найбільша концентрація пилових частинок.

 

Станом на 15:00 пил, що потрапив в Україну сьогодні вранці зі сходу, вже поширюється на територію Київщини, Житомирщини та півночі Вінниччини.

Погіршується якість повітря, водночас маємо відчутний запах диму, що прийшов з півночі.

Чому одразу пил і запах диму у повітрі

Чому комбінуються ці дві ситуації? В Укргідрометцентрі пояснюють:

Біля землі ми маємо північний потік, тому задимлення поширюється на нашу території з північого-сходу, де є джерела диму. В той час як на висоті переважає потік з південного сходу, якраз з місця поширення пилу. Тому обидва чинника забруднення стрімко поширюються на Київщину, де й будуть осідати та залишаться ще на кілька днів.

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