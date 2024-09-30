Пил і запах диму у повітрі: що відбувається і де найгірша ситуація, розповіли в Укргідрометцентрі

Сьогодні українці у низці областей відчувають суттєвий запах диму у повітрі. А також помічають пил.

Що відбувається і де найгірша ситуація, пояснили в Укргідрометцентрі, передають «Новини України – НСН».

За даними Укргідрометцентру, фіксується потужна пилова буря на захід від Каспійського моря через збільшення швидкості поривів вітру. Це можна побачити на супутниковому знімку, де чітко пил відображений рожевим яскравим кольором.

Буря зайшла в Україну через Луганщину і сприяє поширенню значної кількості пилу, що осідає на території нашої держави.

Ось так було сьогодні вранці у Дніпрі

Важливо! У східних, північних, Полтавській та Дніпропетровській областях очікується найбільша концентрація пилових частинок.

Станом на 15:00 пил, що потрапив в Україну сьогодні вранці зі сходу, вже поширюється на територію Київщини, Житомирщини та півночі Вінниччини.

Погіршується якість повітря, водночас маємо відчутний запах диму, що прийшов з півночі.

Чому одразу пил і запах диму у повітрі

Чому комбінуються ці дві ситуації? В Укргідрометцентрі пояснюють:

Біля землі ми маємо північний потік, тому задимлення поширюється на нашу території з північого-сходу, де є джерела диму. В той час як на висоті переважає потік з південного сходу, якраз з місця поширення пилу. Тому обидва чинника забруднення стрімко поширюються на Київщину, де й будуть осідати та залишаться ще на кілька днів.

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