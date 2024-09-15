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«Запах, який я ні з чим не сплутаю»: Святослав Вакарчук показав зворушливі світлини з мамою

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Святослав Вакарчук показав зворушливі світлини з мамою 2

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук показав зворушливі світлини з мамою.

Їх він опублікував на своїй сторінці в Інстаграм. Повідомляють Новини України – НСН.

14 вересня у соцмережі Вакарчук опублікував дві світлини з мамою. Одна з них була зроблена, коли артист був маленький, а друга вже у дорослому віці.

«Сакура, набережна в Мукачеві, монастир на Латориці, двір, у якому я народився. Там проживали сім’ї п’яти національностей. А загалом, запах… Запах Мукачева, який я ні з чим не сплутаю», написав Вакарчук.

Святослав Вакарчук показав зворушливі світлини з мамою: фото

Святослав Вакарчук показав зворушливі світлини з мамою 3

Святослав Вакарчук показав зворушливі світлини з мамою

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