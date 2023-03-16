Мобільний додаток НСН – тільки головні новини України

Мобільний додаток «НСН – новини України» – це застосунок, встановивши який, людина зможете отримувати тільки головні новини України. Новини надходитимуть прямісінько на ваш телефон.

Розробники цінують і поважають ваш час, тому не зловживають увагою своїх читачів і не надсилають їм десятки повідомлень за добу. Журналісти видання НСН (Національна служба новин) цілодобово моніторять інфопростір України і світу, ретельно фільтруючи і перевіряючи інформацію. Тому на сайті НСН тільки найважливіше, найактуальніше, найцікавіше, найкорисніше. А вже у додаток обираються найголовніші вже серед цих новин і відправляються посилання читачу.

Мобільний додаток НСН

Сьогодні (і особливо під час війни!), суспільство буквально захлинається інформацією, яка льється на людину з усіх сторін – численні Телеграм-канали, які наввипередки публікують сенсації, сотні новинних сайтів, соціальні мережі тощо… Інформування населення – це добре, але важко витримати таку кількість інформації, що може викликати психічні перевантаження, нервові напруження і навіть дезорієнтацію.

Тільки головні новини України

Аби запобігти такому сценарію і при цьому залишатися в курсі головних подій, можна обрати декілька сайтів і Телеграм-каналів, яким ви довіряєте, і стежити за публікаціями. Журналісти видання «НСН» будуть раді, якщо їх сайт – теж опиниться серед обраних вами. А зручний і ненав’язливий мобільний додаток «НСН – Новини України» дозволить оперативно отримувати найважливіші новини в смартфон.

Завантажити безкоштовно додаток НСН можна за цим посиланням: https://play.google.com/store/apps/details?id=news.nikopolnews.net

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