Як по-новому платити за розподіл газу – що важливо знати

Після передачі місцевого обласного газового підприємства під управління компанії НАК “Нафтогаз України” споживачі мають по-новому платити за розподіл газу.

Про це повідомив департамент комунікацій ТОВ “Газорозподільні мережі України”, передає НСН з посиланням на УНІАН.

Для консолідації облгазів у вересні 2022 року “Нафтогаз” створив ТОВ “Газорозподільні мережі України” (ГРМУ), яка тепер відповідає за газорозподільчі компанії в регіонах.

Наразі в управління до дочки “Нафтогазу” вже перейшли “Харківміськгаз”, “Харківгаз, “Криворіжгаз”, “Дніпрогаз”, а також Кропивницька філія “Газмережі”. У майбутньому майже всі облгази групи у більшості регіонів мають так само отримати нового управлінця.

“Нафтогаз” обіцяє надавати своїм абонентам більш якісний сервіс. Наприклад, вдосконалено формат квитанції за споживання і доставку газу – вони надходитимуть в одному конверті. Також оптимізовано процедуру консультацій у контакт-центрах.

Крім того, споживачі мають звернути увагу, що при переході облгазу до філії “Нафтогазу” змінюються реквізити для оплати послуг з розподілу.

“У зв’язку зі зміною оператора з газорозподілу змінюється лише розрахунковий рахунок. Коректні реквізити оприлюднюються на сайтах і в соціальних мережах підприємств в регіонах, а платформи для прийому оплати автоматично оновлюються у зв’язку з розширенням ліцензійної діяльності. При цьому, особові рахунки клієнтів залишаються ті ж самі”, розказали в компанії.

Також повідомляється, що прийом показань газових лічильників, здійснюється із 1 по 5 число щомісяця через сервіси my.gas.ua. Оплата за послуги приймається у касах банків, відділеннях Укрпошти, онлайн-майданчиках Приват24 і Ощад24/7, терміналах EasyPay.

Нагадуємо, 28 квітня Кабінет міністрів подовжив термін дії постанови про покладення спеціальних обов’язків на групу “Нафтогаз України” щодо постачання газу на пільгових умовах населенню та деяким підприємствам, до 31 серпні 2023 року.

29 квітня “Нафтогаз” опублікував новий річний тариф на газ. Ціна тарифу становить 7,96 грн за куб.м. Підключення до тарифу відбувається автоматично. Новий тарифний план “фіксований” діятиме з 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року.

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