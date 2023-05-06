Тариф на електроенергію для населення має бути вищим вчетверо – НКРЕКП

Тариф на електроенергію для населення України покриває лише чверть її вартості.

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, назвали економічно обґрунтовану ціна на електричну енергію для споживачів та розповіли, з чого вона складається.

Про це сказав голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський в інтерв’ю виданню “Енерго бізнес”, передає НСН.

“Установлена Кабінетом Міністрів фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів не покриває всі складові витрати на виробництво, передачу (розподіл) та постачання електричної енергії побутовим споживачам. Фіксована ціна утримується на пільговому рівні за рахунок механізму покладення спеціальних обов’язків на державних виробників електричної енергії — “Енергоатом” і “Укргідроенерго”, розповів Ущаповський.

Він зазначив, що положенням про покладення спецзобов’язань на учасників ринку електроенергії встановлено фіксований тариф на електрику для населення. Строк дії положення спливав 30 квітня, але Кабінет Міністрів у квітні продовжив цей період ще на місяць — до 31 травня.

За його словами, економічно обґрунтована ціна на електричну енергію для споживачів (у тому числі — побутових) є значно вищою за фіксовані ціни для побутових споживачів і сьогодні становить понад 6 грн за кВт-год (з урахуванням податку на додану вартість).

У цій цифрі чотири складники:

3,24 грн/кВт-год — середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку на “добу вперед” за березень;

0,43 грн/кВт-год — тариф на послуги з передавання з 1 квітня;

1,32 грн/кВт-год — середньозважений тариф на послуги з розподілу електроенергії для другого класу напруги;

0,115 грн/кВт-год — середньозважений тариф на послуги постачальника універсальних послуг;а також 20% ПДВ.

Середньозважена фіксована ціна на електричну енергію для населення зараз становить 1,56 грн/кВт-год із урахуванням ПДВ, додав голова НКРЕКП.

Підвищення указаного тарифу раніше напряму не впливало на населення. Принаймні в частині житлово-комунальних тарифів. Це було пов’язано з тим, що побутовим споживачам постачання електроенергії здійснюється постачальником універсальних послуг за фіксованими цінами, що передбачено Порядком формування цін на універсальні послуги. Відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії”, побутові споживачі та малі непобутові споживачі отримують саме універсальні послуги.

Але оцінювати наслідки підвищення тарифу на передачу необхідно у комплексі.

Як показав досвід попередніх років, тариф на передачу істотно впливає на промислових виробників та інших учасників ринку. Можливим наслідком збільшення тарифу може бути зростання цін на товари та послуги.

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