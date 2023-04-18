Без підвищення тарифу на електроенергію для населення станції не зможуть працювати – НКРЕКП

Якщо підвищення тарифу на електроенергію для населення не відбудеться, електростанції не зможуть працювати. Про таке заявила член НКРЕКП в ефірі Телемарафону Єдині новини, передає НСН.

Перегляд тарифу на електроенергію для населення дозволить забезпечити енергетичні компанії необхідними для виробництва електрики ресурсами складних умовах, пов’язаних з руйнуваннями інфраструктури.

Про це повідомила членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольга Бабій.

За словами Бабій, зараз вартість електроенергії для промислових споживачів та бізнесу в Україні складає 6 гривень за кВт.год. Проте вона запевнила, що тариф для населення не буде таким великим.

Ключовий чинник, заради чого відбуваються ці процеси – це наявність грошей для того, щоб електроенергія могла вироблятися. Вона не виробляється з повітря. Це паливо, це заробітна плата людей, – наголосила Бабій

Вона додала, що рішення про перегляд тарифу для населення буде озвучене наприкінці квітня або в травні.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення планували переглянути з 1 квітня, втім залишили існуючу вартість до кінця цього місяця.

Також нагадаємо, що міністр енергетики Герман Галущенко заявляв про пошкодження близько 50% енергетичної інфраструктури від російських обстрілів.

В свою чергу, прем’єр міністр України Денис Шмигаль заявляв, що через постійні ракетні обстріли рф пошкоджені майже два десятки енергоблоків українських теплоелектростанцій. За його словами Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ.

Ольга Бабій про підвищення тарифу на електроенергію для населення: відео

Ще новини України: Тариф на електроенергію можуть підвищити вже з 1 травня – на скільки зросте сума