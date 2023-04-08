Тариф на електроенергію можуть підвищити вже з 1 травня – на скільки зросте сума

Зростання цін на електрику для населення неминуче. Коли і на скільки можуть підвищити тариф на електроенергію

Тарифи на електроенергію в Україні зростатимуть. При цьому підвищиться ціни можуть майже вчетверо, але відбуватися це буде поетапно.

Енергетичні компанії просто не можуть більше утримувати тарифи на такому низькому рівні. Про це розповідає НСН.

Наразі українці платять за світло по 1,44 грн. при споживанні до 250 кВт та 1,68 грн. при споживанні понад 250 кВт, але покрити витрати на виробництво одного кіловата, а також вартість його розподілу ці суми не можуть.

Різницю між тарифами для населення та реальною ціною електрики мають покривати дві компанії – Енергоатом та Укргідроенерго – за рахунок своїх доходів. Однак доходів генеруючих компаній вже недостатньо для того, щоб покрити різницю в тарифах, адже витрати на виробництво та передачу електроенергії зросли.

Тариф на електроенергію можуть підвищити вже з 1 травня

За словами експертів, реальна вартість кіловату – близько 7 гривень. При цьому 1,3 грн. з цієї суми покривати просто нема чим. Тобто генеруючі компанії та компанії-постачальники зазнають збитків.

Борг за підсумками 2022 року досяг рекордних 33 млрд. гривень. Сума у ​​22 млрд гривень з них – це збитки Укргідроенерго, а 6 млрд гривень – ГТЕК. Решта – збитки Енергоатому та Центренерго.

При цьому МВФ безпосередньо не вимагає підвищувати тариф на електроенергію для населення, але там цікавиться, за рахунок яких коштів уряд має намір компенсувати такі збитки.

У зв’язку з вкрай складною ситуацією в економіці України іншого шляху, крім підвищення тарифів на електроенергії, поки немає.

Багато експертів вважають, що вже після завершення опалювального сезону тариф для населення може зрости до 5,5 грн. за кіловат, однак, щоб підвищення було не таким болючим для населення, зростання цін на електроенергію буде поетапним.

Водночас, в уряді дуже побоюються цього кроку, щоб не спровокувати хвилю соціального протесту. Адже підвищення тарифів відбуватиметься на тлі війни та погіршення життя більшості українців.

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