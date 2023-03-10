Доставка газу – з чого складається тариф і як українці можуть на нього впливати

Доставка газу – з чого складається тариф, хто його затверджує та як українці можуть на нього впливати.

Про це розповідає НСН з посиланням на ГазПравду.

Доставка газу: з чого складається тариф

Cеред споживачів побутує думка, що тариф на розподіл (доставку) газу є непрозорим і дізнатися про його складові неможливо. Насправді структуру тарифу можна переглянути на сайті НКРЕКП – вона подається на етапі публікації проекту постанови щодо затвердження тарифів та є окремим додатком до вже діючих постанов комісії, якими встановлені тарифи на доставку.

Розглянемо, з чого складається тариф на доставку газу на прикладі ТОВ «Газорозподільні мережі України» («Газмережі»):

У структурі тарифу показані повна собівартість, матеріальні витрати облгазу, витрати на заміну лічильників, плановий прибуток тощо. Також надається інформація щодо планової річної замовленої потужності розподілу природного газу на ділянці, яку обслуговує компанія.

Планова річна замовлена потужність – важливий показник, який формується на основі даних про споживання газу, що передали самі споживачі за попередні газовий рік. Виходячи з цього, облгази автоматично замовляють річну потужність з доставки газу для своїх споживачів на рівні їхніх реальних потреб. Тобто, оплачуючи доставку газу, кожен споживач платить не за обсяги споживання, а за користування потужністю. Це передбачено Кодексом газорозподільних систем.

Отже, ми платимо не за «минулий рік», а за послугу із забезпечення цілодобового доступу до потужності мереж для можливості споживання об’ємів природного газу, що відповідають потребам домогосподарства.

Хто затверджує тарифи для облгазів

Тариф на розподіл (доставку) газу раз на рік затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Шлях до затвердження Регулятором тарифу на розподіл досить довготривалий та проходить у декілька етапів:

Для розгляду громадськості облгази на власному сайті публікують запропонований ними проект структури тарифів на розподіл газу. Обов’язково додають обґрунтування щодо його перегляду. Вказують дату, час та місце проведення відкритого обговорення даних проектів тарифів.

Усі охочі мають право надавати свої зауваження та пропозиції до даного проекту на адресу та у строк, що вказані у оголошенні облгазу.

Термін, протягом якого від зацікавлених осіб приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється облгазом, але він не може бути меншим ніж 14 календарних днів та більшим ніж 20 календарних днів з дня оприлюднення такого повідомлення на офіційному веб-сайті облгазу.

Результат відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях оформлюється протоколом, який підлягає оприлюдненню ліцензіатом на своєму офіційному веб-сайті та надсилається до НКРЕКП.

Якщо рішення з питань встановлення або змін тарифів приймається за ініціативою НКРЕКП, відкрите обговорення на місцях не проводиться.

Протокол відкритого обговорення проекту тарифу на розподіл та пакет документів, що містить підтверджуючі розрахунки, облгаз направляє до НКРЕКП.

Дослідивши планові витрати облгазів, НКРЕКП формує проект постанови щодо встановлення тарифу на розподіл та виставляє документ на свій офіційний веб-сайт. На сайті комісії кожен зацікавлений може ознайомитися із проектом та подати свої пропозиції.

Куди і як направляти зауваження та пропозиції – також вказується у оголошенні про оприлюднення проекту постанови щодо встановлення тарифу на розподіл (приклад такого оголошення – тут).

Після закінчення періоду прийому пропозицій, як правило, проводяться відкриті обговорення проекту тарифів. Вони потрібні задля досягнення балансу інтересів споживачів, ліцензіатів і держави. Підсумки обговорень фіксують у відповідному протоколі.

Однак на період дії воєнного стану в Україні відкриті обговорення призупинені – відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 02 грудня 2022 року № 1600 «Про врегулювання окремих питань встановлення тарифів на послуги суб’єктів природних монополій у нафтогазовій сфері у період дії воєнного стану в Україні».

Чи може споживач впливати на тариф

Так, саме для цього Комісія відводить час для формулювання і направлення пропозицій, а також – відкриті обговорення. На цих етапах будь-який споживач або об’єднання споживачів можуть висловлювати свою думку. Пропозиції і зауваження приймаються як від юридичних, так і від фізичних осіб.

Якщо споживач підозрює, що облгаз не виконує свої зобов’язання відповідно до прийнятої структури тарифів (наприклад, відмовляється замінювати лічильник), то такий споживач може звернутися зі скаргою до НКРЕКП. Після цього комісія має певним чином відреагувати: провести комунікацію з облгазом, призначити перевірку компанії, накласти на неї штраф або навіть позбавити ліцензії.

Чому тарифи на розподіл газу варіюються по всій країні

Тариф на розподіл газу залежить від кількості споживачів у регіоні, розміру витрат для забезпечення функціонування мережі та специфіки споживання. Тож, що більше споживачів на ділянці обслуговування конкретного облгазу, то більше газу використовують ці споживачі, і то меншим буде тариф.

Також варто зважати на співвідношення протяжності мереж та кількості споживачів газу. Тому у великих містах тариф менший, аніж у негустонаселених областях, де газопроводи тягнуться сотні кілометрів до відносно невеликих сіл.

Хто може не платити за розподіл газу

Згідно з роз’ясненнями НКРЕКП, в умовах дії воєнного стану від оплати послуг розподілу природного газу звільнено тих, у кого внаслідок російської агресії:

була пошкоджена розподільна інфраструктура і це унеможливило виконання зобов’язання облгазів у частині забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи;

було пошкоджено об’єкт газоспоживання споживача та/або його внутрішньобудинкова система газопостачання, що призвело до неможливості використання споживачем свого права користуватися послугами розподілу природного газу.

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