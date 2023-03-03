Чи можна не платити за розподіл газу? Про що варто знати

Українці вже кілька років окремо сплачують за розподіл газу, але досі багато хто не розуміє для чого здійснювати таку оплату.

Експерти пояснюють, що ці платежі є необхідними для забезпечення ефективного та безперебійного постачання газу до споживачів. Кошти, які громадяни платять за розподіл газу, ідуть на оплату обслуговування труб та газорозподільних систем, а також на їхній розвиток та модернізацію.

Але в соцмережах часто можна зустріти так звані поради, як не платити за розподіл. Мовляв, доставка газу – незаконна. Особливо, якщо трубопровід до оселі люди прокладали за власні гроші.

НСН з посиланням на Газправду спробує розвінчати основні міфи про доставку газу.

Чи правомірні дії облгазу зі стягування щомісячної плати за доставку газу, якщо громада «самотужки будувала газопровід у хххх роках»? Чи може громада самостійно здійснювати розподіл природного газу своїм мешканцям такими газовими мережами і нічого при цьому не платити облгазу?

Справді, якщо газові мережі зовнішнього газопостачання (вони ж – розподільні газові мережі) побудовані силами та за рахунок громади, то право власності на ці мережі набувається громадою відповідно до статті 331 Цивільного кодексу України. Відомості, що підтверджують права власності громади, повинні зберігатись в місцевих архівах.

Однак, першим абзацом пункту 2 глави 1 розділу III Кодексу ГРМ передбачено, що власники складової газорозподільної системи, зобов’язані або:

Варіант 1) Оформити передачу належних їм газорозподільних систем у власність зазначеному Оператору ГРМ (у тому числі шляхом купівлі-продажу), або

Варіант 2) Укласти з оператором ГРМ один із трьох договорів, форма яких визначена у додатках 3-5 Кодексу ГРМ, а саме:

договір про експлуатацію газорозподільних систем, або

договір на господарське відання складовими газорозподільної системи, або

договір на користування складовими газорозподільної системи.

Зауважуємо, що на сьогодні ні варіант 1, ні варіант 2 не передбачають звільнення мешканців громади, яка може залишатись фактичним власником складової газорозподільної системи, від плати за доставку газу. Окрім того, умовами зазначених договорів не передбачено стягнення орендної плати з операторів ГРМ на користь громади за експлуатацію таких мереж. Обидва варіанти спрямовані на вирішення питань, у тому числі фінансових, за технічного обслуговування таких газових мереж, подальшого приєднання до майна об’єктів системи газопостачання третіх осіб та ін.

Чи можуть люди самостійно керувати газовою трубою?

Діючим законодавством чітко передбачено, що експлуатацію газорозподільних систем здійснюють виключно Оператори ГРМ.

Для здійснення діяльності з розподілу природного газу підприємство зобов’язане отримати відповідну ліцензію. Рішення про її видачу приймає НКРЕКП, на підставі заяви та після розгляду поданих документів.

Оператор ГРМ відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (будівництво) газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у його власності чи користуванні, належну організацію та виконання розподілу природного газу. У своїй роботі оператори ГРМ зобов’язані дотримуватись Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201.

Станом на 31.01.2022 чинні ліцензії на розподіл природного газу мали 42 оператори ГРМ, вони ж – облгази, які власне і експлуатують газорозподільні системи та здійснюють доставку газу споживачам.

А в вересні 2022 року у рамках Групи Нафтогаз була утворена компанія ТОВ «Газорозподільні мережі України». Саме вона стала національним оператором газорозподільних мереж. Газмережі вже працюють в Кропивницькому, Дніпрі, а також у Харкові та області. Перехід інших облгазів під управління національного оператора анонсують до кінця 2023 року.

Нагадаємо, всього до Газмереж, згідно з рішенням уряду, мають перейти 26 міськ- і облгазів. Щоб запобігти ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері, у травні 2022 року уряд передав 26 газорозподільних компаній, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, в управління Групи Нафтогаз.

Висновок: правових підстав не сплачувати плату за доставку – немає

Отже, на сьогодні в умовах діючого законодавства немає правових підстав не сплачувати плату за доставку газу мешканцями громади, яка є власником газорозподільної мережі. Окрім випадків офіційного від’єднання споживача від газопостачання.

У разі ініціювання громадою створення власної організації (оператор суміжних газорозподільних систем), яка обслуговуватиме ГРМ на їхній території, таке підприємство має отримати ліцензію та інші дозвільні документи, забезпечити роботу аварійно-диспетчерської служби, експлуатаційних та інших підрозділів, закупити техніку та прилади.

Якщо ж споживач свідомо відмовляється сплачувати за розподіл газу, він ризикує накопичити борг. Наразі в умовах воєнного стану це не призведе до негайного відключення палива. Проте в подальшій перспективі споживач може зіштовхнутися з судовим позовом, примусовим стягненням боргу виконавчою службою і, ймовірно, відключенням газу.

Щоб уникнути такої перспективи, не вірте міфам і ретельно перевіряйте інформацію.

Ще новини України: