Як безкоштовно змінити лічильник газу – куди звертатися

Лічильник газу українцям можуть замінити безкоштовно. НСН розповідає, кого це стосується і куди звертатися.

Кому лічильник газу замінять безкоштовно

Йдеться про тих громадян, чиє житло було пошкоджене внаслідок бойових дій під час війни з росією, а разом із тим і прилади обліку газу.

Про це повідомили у Регіональній газовій компанії (РГК).

Як пояснюють в компанії, замінити пошкоджений лічильник газу можна безоплатно, відповідні роботи виконуються коштом газорозподільних компаній в ході відновлення подачі газу до помешкання.

«Якщо через війну у вашому домі відключено газ, потрібно звернутися із заявою до вашої газорозподільної компанії, й вона відновить розподіл газу», зазначив технічний директор РГК Сергій Бондар.

За його словами, співробітники компанії з лютого 2022 року вже встановили 75 тисяч приладів обліку.

Новий лічильник газу – що відомо

Лічильники, які встановлювали газовики, – українського виробництва. Вони випускаються на двох метрологічних центрах RGC Metering. Це дозволило газорозподільним компаніям, які працюють в зоні бойових дій, швидко замінювати прилади обліку, а не чекати поставок від інших виробників.

Також метрологічні центри RGC Metering забезпечують повірку лічильників мільйонів українських домогосподарств. Невдовзі на їхній базі буде розгорнуто виробництво промислових роторних та ультразвукових лічильників, коректорів, модемів, систем телеметрії та інших приладів, які задовольнятимуть потреби підприємств, що постраждали під час бойових дій.

Зазначимо, що під брендом РГК працюють 20 газорозподільних компаній, вони обслуговують понад 8 млн. споживачів.

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