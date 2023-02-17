Газорозподільні мережі може бути паралізовано – що буде з постачанням газу

В Україні може бути паралізовано газорозподільні мережі, що призведе до затруднення або припинення подачі газу в домівки.

Через брак інвестицій та занедбаність газорозподільних мереж Україна через 5-8 років може втратити систему розподілу газу.

Як передає НСН, про це повідомив очільник ТОВ «Газорозподільні мережі України» Денис Миргородський в інтерв’ю ЕнергоБізнес.

Газорозподільні мережі в Україні дуже зношені

За словами Миргородського, українські мережі перебувають у вкрай занедбаному стані. Труби та запірна арматура багато років не оновлювались. Через це в ГРМ системі з часом зростатиме ймовірність аварій, що згодом унеможливить постачання газу кінцевим споживачам.

“Інформація, яку ми отримуємо з місць, показує, що більшість державних ГРМ знаходиться в дуже занедбаному стані. Якщо не реформувати галузь, за 5-8 років Україна ризикує втратити систему розподілу газу. Адже труби руйнуються, а достатніх інвестицій у відновлення немає. Тож ми розглядаємо нашу роботу як останній шанс на порятунок української газорозподільної системи”, каже Миргородський.

За словами очільника компанії, облгази користувались цими мережами на правах власності понад 20 років. Але при цьому вони не вкладали ніяких інвестицій не те що в модернізацію системи, а навіть у її капітальний ремонт.

Не змогли вплинути на ситуацію і новації, запроваджені у 2017 році. Тоді Кабміном було запроваджено плату державі за експлуатацію газових мереж, а також норми витрат на ремонти ГРМ. Але й тоді 93% облгазів примудрилися підписати договори з державою із протоколом розбіжностей, який виключав плату за користування мережею.

Нафтогаз поглине мережі облгазів

Тепер же ТОВ “Газорозподільні мережі України”, яке входить до групи Нафтогаз, готується прийняти у своє підпорядкування 26 регіональних газових компаній. Новий куратор газорозподільної системи має намір взятися за відновлення газових мереж, які були занедбані колишніми власниками (більшість облгазів входила до групи РГК, яку пов’язують з опальним олігархом Дмитром Фірташем). Новий керманич запевняє, що йому вдасться подолати збитковість облгазів і знайти гроші для реставрації газорозподільних систем.

Компанія ТОВ “ГМУ” Групи Нафтогаз вже отримала першу ліцензію на розподіл природного газу. Таким чином Нафтогаз повернувся на ринок, на якому домінував 20 років тому.

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