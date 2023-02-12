Показники лічильників газу будемо передавати по-новому – що зміниться

Показники лічильників газу потрібно буде передавати по-новому. Незабаром українці, яким паливо постачає Нафтогаз, передаватимуть показники цій компанії.

Як передає НСН, про це пише Хвиля із посиланням на відеоблог “Народна думка”.

Показники лічильників газу. Які зміни

Справа в тому, що прийнято рішення забрати розподільчі мережі в облгазів і передати їх у підпорядкування ТОВ “Газорозподільні мережі України”, яке входить до групи Нафтогаз. Таким чином, усе газове господарство України знову матиме єдиного розпорядника.

Вже з 1 лютого клієнти Харківгазу та Дніпрогазу передають показники лічильників не, як раніше своїм облгазам, а новій компанії. А за ними підтягнуться й інші, адже Нафтогаз поступово забере “під себе” і решту облгазів.

У ТОВ “Газорозподільні мережі України” обіцяють усю переплату, яка може виникнути при переході споживачів від однієї компанії до іншої, врахувати у майбутніх платежах. При цьому заборгованість перед колишніми компаніями також буде враховано.

Крім того, з 1 січня платіжки за розподіл газу змінилися для всіх споживачів, оскільки для розрахунку вартості взято зовсім інший період – з вересня 2021 року до квітня 2022 року. Тобто у тих, хто в цей період скоротив споживання газу, платіжки зменшаться, а хто споживав більше – збільшаться.

Стан газорозподільних систем в Україні

За словами керівника ТОВ “Газорозподільні системи України” Дениса Миргородського, значна частина газорозподільних систем, грубо кажучи, перебуває в аварійному та жахливому стані. Тобто фактично облгази не займалися їх ремонтом та модернізацією, хоча кошти за доставку газу їм сплачувались вчасно.

Миргородський додав, що було дуже великою помилкою передати 75%, розподіл газу безоплатно з користування держави в приватні руки. Тоді було сформовано 29 компаній, які займалися цим обслуговуванням, тільки 4 з них сплачували якісь внески в державу, а решта працювали просто так – забирали гроші і звітували про нібито виконану роботу.

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