Клієнти Нафтогазу незабаром отримають платіжки за газ за січень. Відразу після цього можна буде розраховуватись за спожитий енергоресурс.

Про те, коли будуть сформовані платіжки за січень, і де клієнти можуть дізнатися про поточну плату за газ, розповіли в Fecebook-акаунті компанії Нафтогаз, передає НСН.

Коли будуть рахунки за газ

Одна з клієнток компанії запитала, чому досі не сформовані платіжки за січень.

“Доброго дня, чому ще немає рахунку за поточний місяць?”, поцікавилася клієнтка.

У відповідь на це в Нафтогазі повідомили, що рахунки за січень ще формуються. При цьому в компанії наголосили, що на виставлення рахунку варто очікувати після 12 числа місяця.

Також можна перевірити стан рахунку в особистому кабінеті на сайті Нафтогазу: https://my.gas.ua/login та у чат-ботах у Вайбер та Телеграм. Щоб уточнити стан рахунку, необхідно в головному меню чат-бота вибрати розділ “Мій рахунок”.

“Звертаємо Вашу увагу, що для перевірки інформації щодо особового рахунку необхідно пройти авторизацію (вказати особовий рахунок, ПІБ власника, номер телефону), за допомогою розділу “Інший рахунок””, роз’яснили в Нафтогазі.

Як отримати знижки на газ

При цьому клієнтам Нафтогазу, які хочуть отримати знижку з оплати, слід пам’ятати, що плата за газ має бути здійснена до 15 числа. Причому сплатити рахунок слід через одну з таких платіжних систем: IPay, LiqPay, Портмоне, Google pay, Apple pay, ГЕРЦ або додаток Монобанку. Тільки в цьому випадку клієнт може розраховувати на отримання знижки за газ.

Її дають наступного місяця за попередній. Розмір знижки становить 1%. Звичайно, для тих, хто оплачує невеликі обсяги споживання, ця знижка невелика. Проте для тих, хто має щомісячний обсяг споживання доволі великий, така знижка може стати суттєвою економією.

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