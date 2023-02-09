Після обміну лампочок потрібно міняти старі газові котли на нові: подробиці

Після проекту з обміну лампочок, в Україні потрібно обміняти старі газові котли на нові. Це дозволить заощадити країні до 2 млрд кубометрів газу на рік і повністю відмовитися від імпорту блакитного палива.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook екс-глава “Оператора газотранспортної системи” Сергій Макогон, передає НСН.

“Після дуже вдалого проекту заміни старих лампочок на енергоощадні, новим спільним проектом з ЄС має стати заміна старих газових котлів/колонок на нові енергоефективні. Звісно, це більш складний проект, але й результат буде дуже суттєвим. Колись у 2015-2016 роках Нафтогаз пропонував використати китайський кредит на заміну індивідуальних котлів. Але щось не склалося і у той час уряд Гройсмана рішення так і не прийняв. Може цього разу вийде”, зазначив він.

За словами фахівця, зараз в Україні населення є основним споживачем газу, а використання газу для систем індивідуального опалення складає майже 70% від всього споживання газу населенням.

“За рахунок використання більш енергоефективних котлів можна зекономити до 2 млрд кубометрів газу, а це майже 1.2 млрд доларів на рік за ринковою ціною”, зазначив він.

Навіть скорочення споживання на 1 млрд кубометрів зробить Україну майже самодостатньою в природньому газі.

“Видобуток в 2022 році склав 18,5 млрд кубометрів, а споживання я оцінюю в 19,5 млрд кубометрів”, нагадав Макогон.

За словами ексголови ОГТСУ, цей проект реально втілити силами “Нафтогазу”. До того ж, компанія сама має бути зацікавлена в такому проєкті.

“Зараз, коли Нафтогаз сконцентрував постачання газу населенню та планує отримати контроль на більшістю облгазів, такий проект навіть легше реалізувати через те, що саме персонал облгазів може швидко робити заміну таких котлів. А Нафтогаз має бути зацікавлений зменшити обсяг постачання дотаційного газу населенню, щоб зменшить витрати компанії на імпорт газу. При існуючій доволі низькій ціні на газ населення не дуже вмотивоване самостійно інвестувати в заходи енергозбереження, да і не у всіх є можливість профінансувати такі заходи”, зазначив він. “Мені здається, що це більш реально, ніж побудувати 2 атомні енергоблоки за 6 років до 2030 року за 10 млрд доларів”, додав Сергій Макогон.

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