Скандал на «Укрпошті»: в Тернополі видають не ті LED-лампи (фото)

На «Укрпошті» в Тернополі видають людям не ті LED-лампи. Замість обіцяної фірми Philips тернополяни отримують Osram, передає НСН.

В соціальних мережах люди обурюються та повідомляють, що отримані ними лампи гірші за рівнем енергоощадження.

Відзначимо, що в Україні діє програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Причиною цьому стало скорочення споживання електроенергії. Обмін можна здійснити в місцевих відділеннях Укрпошти.

Але у деяких українців виникають суттєві питання з приводу обміну. Так, наприклад, у Тернополі почали видавати лампочки фірми Osram замість обіцяної Philips.

«Народ обурюється, що лампочки мали бути Філіпс, а дають о-Срам! Невже наші поштарі такі підприємливі?», розповів тернополянин Святослав Журовський.

В Тернополі видають не ті LED-лампи: фото

Він також зазначив, що не всі відділення пошти справляються з додатковим навантаженням у вигляді обміну, що спричиняє додаткові черги. Відмінності продукції цих двох фірм полягають у ціні та рівні енергоощадження. LED-лампа від Osram коштує в середньому 60 гривень, а від Philips – 72 гривні. До того ж дорожча лампочка є потужнішою на 4 Вт.

Вона має вищий еквівалент лампи розжарювання. Однак, як зазначають виробники, лампа від Osram прослужить на 5 000 годин довше, ніж від Philips. Інші користувачі соцмереж повідомляли на сторінці Укрпошти у Facebook, що отримували лампи класу F i G, які мають сумнівну енергоощадність і взагалі заборонені в Європі.

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