Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, коли стартує програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

За його словами, програма стартує з 16 січня у режимі бета-тестування.

Про це прем’єр розповів під час засідання уряду 10 січня, передає НСН.

На першому етапі планують замінити до 500 тис ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні.

“Сьогодні Уряд ухвалює рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Мова йде про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи”, заявив Шмигаль.

За його словами, кожен зможе подати заявку через “Дію”, а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені “Укрпошти”.

Увесь процес буде максимально простим і швидким, запевнив прем’єр.

“Дякую партнерам за підтримку. Зокрема Єврокомісії, яка закуповує для України 30 млн світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 млн”, резюмував очільник уряду.

Шмигаль розповів, з якого числа можна обміняти старі лампи на LED-лампи

Як нагадують в Мінекономіки, допомогти Україні провести кампанію із заміни ламп закликав президент Володимир Зеленський. Іноземні партнери вже відгукнулися на цю ініціативу та погодилися профінансувати кампанію.

Так, Єврокомісія профінансує закупку близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.

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На Укрпошті роздаватимуть LED-лампи – як можна отримати