Безкоштовно отримати LED-лампи українці зможуть у найближчих відділеннях Укрпошти. Таке рішення ухвалили через те, що державний поштовий оператор має поширену мережу відділень, які наявні навіть у невеликих населених пунктах.

Послуга буде доступна вже цього місяця. Але вона досі не стартувала, бо ЄС все ще не надіслав першу партію ламп, а уряд не затвердив необхідний правовий акт.

Про це інформує НСН з посиланням на «Обезреватель».

Ось як можна буде отримати свої LED-лампи:

коли з’явиться така функція (орієнтовно у січні) – записатися на обмін ламп у найближчому відділенні “Укрпошти”;

принести на пошту п’ять старих ламп та обміняти їх на п’ять енергоефективних.

«Перші 15 млн LED-ламп, профінансованих Єврокомісією, надійдуть в Україну вже в січні», зазначили в Офісі президента. Загалом планують надати 50 млн ламп.

Заміна 50 млн ламп дійсно допоможе щомісяця економити величезну кількість електроенергії.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, що економія становитиме 1 гігават*год електроенергії, що відповідає обсягам генерації однієї атомної електростанції.

Але для того, щоб досягти такої економії, доведеться створити логістику, за якої енергоефективну лампу отримає кожен, хто її потребує. Йдеться і про приватний сектор, багатоквартирні будинки, школи, лікарні тощо.

Джерело: “Обозреватель”

Українці зможуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні