Укрпошта почала виплачувати нову грошову допомогу – хто і яку суму може отримати

Укрпошта почала виплачувати нову грошову допомогу – хто може отримати виплату та яку суму.

В Україні стартувала нова програма міжнародної грошової допомоги на деокупованих територіях.

Як передає NNS, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Запускається спільний проєкт Мінреінтеграціі, Міжнародної організації з міграції та Укрпошти.

Відтепер 2200 грн разово виплачуватимуться громадянам, які постраждали від окупації та мешкали на відповідних територіях в момент їх звільнення.

15 жовтня перші виплати почалися в Лимані та Святогірську Донецької області.

Раніше Укрпошта виплачувала разову грошову допомогу у 1200 гривень. Її отримали жителі деокупованих територій Херсонщини, які фактично там проживали на момент звільнення від окупантів.

Також повідомлялось, що Червоний Хрест через Укрпошту розпочав видачу разової фінансової допомоги українцям на деокупованих територіях у Харківській області.

Допомогу у розмірі 1200 грн виплачує Червоний Хрест, її можна отримати у пересувних відділеннях поштового оператора Укрпошта.

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