Напередодні важкої зими постраждалим від війни українцям допомога від ООН буде виплачуватися відразу за кілька місяців – хто зможе отримати гроші.

Про це NNS, повідомляє з посиланням на Благодійний фонд “Право на захист“, який є офіційним партнером УВКБ ООН зі збору даних на грошову допомогу.

Українцям, які залишають свої домівки зараз, складніше знайти житло та встигнути підготуватися до холодів. Саме такі родини в першу чергу потребують гуманітарної та фінансової підтримки.

Допомога від ООН. Хто зможе отримати виплати та на яких умовах

Усі, хто підпадає під умови програми та подасть заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН у пунктах збору даних БФ “Право на захист”, отримають виплати за 6 місяців. Тобто загальна сума на людину становитиме 13 320 гривень.

Усі, зареєстровані з 1 вересня, також автоматично отримають додаткові виплати ще за 3 місяці. Повторно реєструватися не потрібно.

Грошова допомога буде виплачена двома траншами (кожен транш – сума за 3 місяці) з різницею у декілька тижнів. При цьому, якщо один транш буде перевищувати 30 тисяч гривень (за декілька людей у родині одразу, наприклад), то він буде поділений на декілька виплат та надісланий з різницею у 24 години.

Ті, хто реєструвався на грошову допомогу до 1 вересня, отримають виплату за 3 місяці, як повідомлялося попередньо.

Тож для того, щоб отримати виплату одразу за кілька місяців, потрібно подавати документи саме у пунктах збору даних БФ “Право на захист”.

Де розташовані такі пункти

Вони є у Львівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Одеській областях. Повний список можна переглянути за посиланням.

Оформити виплату можуть родини, які раніше не отримували допомогу від міжнародних організацій та мають дохід, менший за 5 400 гривень на людину. Крім того, родини повинні відноситися до однієї із критерій вразливості із такого переліку:

переселенці, які перемістилися після 24.02.2022;

особи, що не переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська (перелік може бути доповнений);

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 року.

При цьому подати заявку на допомогу можуть лише такі родини:

які мають лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

які очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

в яких є одна або декілька осіб з особливими потребами (а саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

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