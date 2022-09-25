Через “Укрпошту” українцям виплачують 1200 гривень – хто отримає кошти

Червоний Хрест через “Укрпошту” розпочав видачу разової фінансової допомоги українцям на деокупованих територіях.

Про це NNS дізнався з повідомлення на офіційному сайті “Укрпошти”.

Допомогу у розмірі 1200 грн, яку виплачує Червоний Хрест, можна отримати у пересувних відділеннях поштового оператора “Укрпошти”.

Кошти почали виплачувати 19 вересня. Загалом допомогу отримають близько 200 тисяч громадян із інших деокупованих регіонів.

Перші виплати у сумі більш як півмільйона гривень вже отримали мешканці деокупованих сіл Липці та Руськіі Тишки, що на Харківщині.

Кошти можуть отримати всі громадяни: як дорослі, так і діти. Гроші будуть виплачувати протягом двох місяців особисто на руки у виїзних бригадах поштового оператора.

Громади населених пунктів готують за погодженням з ОВА списки осіб, які мають отримати допомогу.

Програма спрямована на людей, які мешкають у населених пунктах, які були під окупацією, і на момент звільнення фактично проживають у селах та містах. “Укрпошта” видає грошову допомогу від Червоного Хреста за списками, незалежно від того, чи є особи клієнтами “Укрпошти” чи ні.

Також мешканці деокупованих регіонів можуть скористатися всіма адміністративними послугами, доступними до війни. Громадянам спростили процедуру подання заявок на отримання пенсій. Податись можна через місцеві органи влади, вказуючи в заяві дату, місце її подання, а також ПІБ особи, яка прийняла заяву на виплату пенсії.

Пілотний проєкт – кому виплачують разову грошову допомогу у розмірі 1200 гривень