Віцепрем’єрка, міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що в Україні запустили пілотний проєкт: людям виплачують одноразову грошову допомогу у розмірі 1200 гривень.

Про це NNS дізнався з допису віцепрем’єрки у Телеграм.

На звільнених територіях Харківщини запустили пілотний проєкт: разову грошову допомогу людям, які були змушені жити під окупацією, повідомила Верещук.

Сума допомоги складає 1200 гривень.

Сьогодні почали платити по 1200 грн кожному готівкою у перших населених пунктах деокупованої Харківщини, інформує Ірина Верещук.

Міністерка подякувала Червоному Хресту, Укрпошті та очільнику Харківської ОВА.

Дякую Товариству Червоного Хреста України та Міжнародному Комітету Червоного Хреста за фінансову підтримку проєкту. Дякую Укрпошті за організацію доставки та роздачі грошей. Дякую керівнику області Олегу Синєгубову та його команді за підтримку проєкту!, написала вона.

Раніше Ірина Верещук заявила, що найближчим часом із звільнених територій Харківської області організують евакуацію.