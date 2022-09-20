Ще з однієї області організують обов’язкову евакуацію – про що сказала Ірина Верещук

Ще з одного регіону протягом кількох тижнів організують таку ж евакуацію, як і з Донеччини.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу в Харкові 19 вересня.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті hromadske.

На деокупованих територіях Харківської області, де відсутній зв’язок та інтернет, поліція проводитиме обхід кожного дому та пропонуватиме людям евакуюватися.

«У нас є оперативний план евакуації, але, справді, є проблема з комунікацією, оскільки немає там відновленого живлення, а отже немає і провайдерів, немає можливості донести інформацію до людей… Тому поліцейські будуть обходити кожен дім», пояснила міністерка.

За її словами, у формуванні списків на евакуацію з деокупованих територій братимуть участь також волонтери та місцева влада. Крім того, найближчими днями почне працювати чат-бот, через який можна буде записатися на евакуацію.

Евакуацію з деокупованих територій Харківщини буде організовано за прикладом Донецької області. Водночас не всі жителі погоджуються залишати свої будинки, попри обстріли, каже Верещук.

«Дайте ще кілька днів і те саме буде на Харківщині», пообіцяла посадовиця.

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