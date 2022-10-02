Укрпошта виплатить разову грошову допомогу у 1200 гривень – хто і як може отримати

Укрпошта виплатить разову грошову допомогу у 1200 гривень. Хто має право отримати кошти і як це зробити.

Жителі деокупованих територій Херсонщини, які фактично там проживали на момент звільнення від окупантів, отримують разову грошову допомогу в розмірі 1200 гривень.

Як інформує NNS, про це 1 жовтня повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

30 вересня перші такі виплати Укрпошта доставила у звільнені Кочубеївку, Пригір’я, Заградівку, зазначається у повідомленні. Всього допомогу отримають понад 3 тисячі осіб.

“Кожен, хто пережив окупацію, отримає 1200 гривень допомоги. Допоможемо всім, незалежно від віку”, запевнила віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За даними відомства, перелік осіб складає територіальна громада і передає Укрпошті.

Зазначається, що подальший графік виплат буде складатись у залежності від формування списків та безпекової ситуації у регіоні.

Якщо у вас виникли питання стосовно того, як отримати виплату, звертайтесь до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813 62 39.

Через “Укрпошту” українцям виплачують 1200 гривень – хто отримає кошти