З 30 січня в додатку «Дія» можна подати заявку на обмін лампочок. Для цього уряд створив відповідну програму, передає НСН.

Нова послуга передбачає обмін 5 старих ламп розжарювання на 5 енергоефективних LED-лампочок.

«Перші партії ламп надійдуть до обласних центрів (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя). А також — до Краматорська, Покровська і Кривого Рогу. До кінця лютого LED-лампи мають надійти в інші населені пункти України», повідомили у Мінцифрі.

Обмін лампочок: відео

Обмін лампочок: як у Дії подати заявку

Авторизуйтесь в застосунку;

Оберіть Послуги – Обмін лампочок;

Вкажіть контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажаєте отримати лампи;

Зазначте тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.

Більш детальну інформацію шукайте на сайті за посиланням.

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