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Через портал Дія можна подати заявку на соціальну допомогу – кого це стосується

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через Дію можна подати заявку на соцдопомогу
Національна служба новин - NNS

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Заявки на соціальну допомогу можна буде подати через портал Дія

Про це повідомляє НСН з посиланням на постанову від 6 січня 2023 р. № 11.

Згідно з документом, за наявності технічної можливості засобами Порталу Дія можна подати заяву в разі звернення за призначенням:

  • допомоги на дітей одиноким матерям;
  • допомоги при усиновленні дитини;
  • допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною.

Заявку на соцдопомогу можна подати через портал Дія

Через портал Дія можна подати заявку на соціальну допомогу - кого це стосується

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив на період воєнного стану автоматичну виплату соціальних допомог лише для частини українців. Решті з 1 січня 2023 року доведеться подавати документи.

З 1 січня потрібно звертатися з відповідними документами до органів соцзахисту тим українцям, виплати яким базуються на матеріальному (майновому) стані. Зокрема, це допомога малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям.

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