Через портал Дія можна подати заявку на соціальну допомогу – кого це стосується

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Заявки на соціальну допомогу можна буде подати через портал Дія

Про це повідомляє НСН з посиланням на постанову від 6 січня 2023 р. № 11.

Згідно з документом, за наявності технічної можливості засобами Порталу Дія можна подати заяву в разі звернення за призначенням:

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги при усиновленні дитини;

допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною.

Заявку на соцдопомогу можна подати через портал Дія

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив на період воєнного стану автоматичну виплату соціальних допомог лише для частини українців. Решті з 1 січня 2023 року доведеться подавати документи.

З 1 січня потрібно звертатися з відповідними документами до органів соцзахисту тим українцям, виплати яким базуються на матеріальному (майновому) стані. Зокрема, це допомога малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям.

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