Відключення світла – чи працюватиме додаток “Дія” під час блекауту

Функціонування додатку «Дія» значно пов’язане з мобільним зв’язком. Спеціаліст розповіів, чи працюватиме додаток у разі блекауту

Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік стверджує, що електронний “єДокумент” у додатку “Дія” буде відображатися навіть у разі відсутності інтернет-з’єднання.

Про це повідомляє НСН

Як працюватиме дія в умовах блекауту

За словами Баніка, весь функціонал має працювати у разі наявності мобільного зв’язку. “Дія” здатна функціонувати, навіть якщо буде мінімальне покриття мобільного зв’язку. Якщо його не буде – документи зникатимуть поступово, бо у кожного документа є термін дії.

“Про доступність “Дії”, в разі відключення електроенергії у нас в будь-якому випадку все доступно незалежно ні від чого. Якщо є хоч якийсь мобільний зв’язок, все буде працювати… У будь-якому випадку українцям також буде доступний “єДокумент”, який ми запускали на випадок відключених реєстрів і відсутності доступу до даних”, – додав він.

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