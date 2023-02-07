Програма обміну ламп розширила географію: де можна скористатися її послугами

Програма обміну ламп розширила географію. Раніше нею можна було скористатися тільки в обласних центрах, Кривому Розі та Покровську, передає НСН.
Тепер скористатися програмою обміну ламп можна буде в усіх містах та селищах міського типу по всій країні. З 9 лютого відповідна програма запрацює у Дніпропетровській та Донецькій областях, а до кінця лютого – найменші – села.
Взяти участь в обміні ламп може кожен повнолітній українець через додаток «Дія» або на Укрпошті.
Як працює програма обміну ламп через «Дію»
- Авторизуватися в додатку «Дія»;
- Вибрати меню «Послуги»;
- Знайти пункт «Обмін лампочок»;
- Заповнити заявку на обмін прямо у додатку, вказавши номер телефону та відділення «Укрпошти»;
- Дочекатись повідомлення від «Дії». Коли заявку підтвердять, на обмін ламп у вибраному відділенні пошти буде п’ять днів.
Як працює програма обміну ламп на Укрпошті
- Прийти до найближчого відділення, показати паспорт та ІПН;
- Здати п’ять старих ламп розжарювання та отримати натомість економічні LED-лампи.
Загалом для обміну ламп в Україні буде доступно 35 млн лампочок, які профінансував ЄС. При цьому українці вже обміняли 1,5 млн лампочок. Серед найактивніших міст обміну:
- Київ – 230 тис. ламп;
- Дніпро – 130 тис.;
- Львів – 94 тис.;
- Харків – 91 тис.
Обмін ламп – коли запрацює програма і як подати заявку
Коли можна отримати безкоштовні LED-лампи – названо дату старту програми
Обмін лампочок: як у Дії подати заявку