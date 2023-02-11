Україна може залишитись без газу – експерти назвали причину

Україна вже незабаром може залишитись без газу. Блакитне паливо перестане надходити в домівки споживачів через колапс системи розподілу газу

Такий невтішний прогноз висловив очільник ТОВ “Газорозподільні мережі України” Денис Миргородський в інтерв’ю ЕнергоБізнес.

Про це повідомляє НСН

Україна може залишитись без газу через колапс системи розподілу

«Інформація, яку ми отримуємо з місць, показує, що більшість державних ГРМ (газорозподільні мережі) знаходиться в дуже занедбаному стані. Якщо не реформувати галузь, за 5-8 років Україна ризикує втратити систему розподілу газу. Адже труби руйнуються, а достатніх інвестицій у відновлення немає. Тож ми розглядаємо нашу роботу як останній шанс на порятунок української газорозподільної системи», – сказав він.

За словами Миргородського, сьогодні понад 70% газорозподільних мереж належать державі, облгази отримали цю власність у користування понад 20 років тому. Спочатку – на умовах безоплатного господарського відання, а з 2017 року – згідно з договорами про експлуатацію.

Попередні власники отримали цей актив безкоштовно і не платили за нього. Навіть коли в 2017 року Кабмін затвердив типову форму договору про експлуатацію газорозподільних мереж, яка передбачала виплату винагороди державі, а також норми витрат на ремонти та обслуговування ГРМ, 93% облгазів підписали цей договір з протоколом розбіжностей, який звільняв їх від оплати.

Як повідомлялося, компанія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Групи Нафтогаз отримала першу ліцензію на розподіл природного газу. Таким чином Нафтогаз повернувся на ринок, на якому домінував 20 років тому.

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