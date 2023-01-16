Ракети Х-22 за час повномасштабної війни забрали життя більше 90 українців. Саме такими ракетами окупанти били по багатоповерховим житловим будинкам, призводячи до масових жертв. У тому числі по будинку у Дніпрі 14 січня, де вже відомо про 40 загиблих, і пошуки ще тривають. Чи багато Х-22 у Росії і в чому з ними проблема? Про це розповіли в ЗСУ, передає НСН.

Російські ракети Х-22 залишаються серйозною загрозою для населених пунктів України. На озброєні у російських терористів їх може буди сотні, а у ЗСУ немає засобів для їх ефективного збиття. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час брифінгу.

«14 січня по Україні було завдано ударів ракетами Х-22. Їх було п’ять. Декілька запустили з району Курська. Власне та, що влучила в Дніпро була з Курської області. Інші запускали з району Азовського моря. Ми вже кілька днів говоримо, що ракети Х-22 неможливо збити тими засобами, що у нас є на озброєнні. Противник не полишив спроб знищити нашу критичну інфраструктуру. На сьогодні є і кораблі, які є носіями ракет «Калібр». Є певна активність і авіації як на території білорусі, так і на тимчасово окупованих території країни», – зазначив Ігнат.

Україна передала Росії ракети Х-22

За словами Ігната, російські запаси ракет Х-22 можуть становити сотні. Раніше Україна також їх мала на озброєнні, однак частина була передана росії в якості оплати боргів за газ, а інша частина була утилізована.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару росії по Дніпру 14 січня загинуло щонайменше 40 людей, серед них мінімум троє дітей. Пошуки продовжуються. 26 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Будинок уразила російська ракета Х-22, яку називають «убивцею авіаносців».

Такою самою ракетою росіяни били по торговельному центру «Амстор» у Кременчуці та житловому будинку в Сергіївці Одеської області.

Масштабна ракетна атака на Україну 14 січня – все, що відомо про наслідки