Масштабна ракетна атака на Україну 14 січня – все, що відомо про наслідки

Одинадцята масштабна ракетна атака на Україну 14 січня сталася пообіді. Журналісти НСН зібрали всю інформацію, яка відома на цей час, про її наслідки. Росіяни сьогодні здійснили черговий терористичний акт з трагічними наслідками – одна з ракет влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Матеріал оновлюється.

Масштабна ракетна атака на Україну 14 січня: наслідки в регіонах

Дніпро

Одна з ворожих ракет влучила у багатоповерхівку у Дніпрі у суботу 14 січня.

Станом на 17:30 відомо, що у дев’ятиповерхівці на ж/м Перемога зруйновано з другого по дев’ятий поверх багатоповерхівки. Міський голова Дніпра Борис Філатов на місці події в координації з Офісом Президента та обласною військовою адміністрацією. Пошукові роботи триватимуть всю ніч. Всі екстрені служби на місці події.

П’ятеро людей загинуло. Поранено 27. Троє людей у тяжкому стані. Серед поранених шестеро дітей. Усі госпіталізовані до лікарні.

Біля багатоповерхівки знищено щонайменше 15 приватних автомобілів.

Навколо будинку порушено мережі опалення та водопроводу. Газ перекрито.

Цілий район знеструмлений повністю та відключений від систем життєзабезпечення.

На відео нижче – люди кричать під завалами. Триває рятувальна операція

Київ

Активно працювала ППО.

«Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об’єктів критичної інфраструктури.», – заявивСергій Попко, начальник КМВА.

Ось так у столичному метрополітені люди, які ховалися від ракетної атаки, виконували обрядові пісні та щедрівки у Старий Новий рік.

Миколвїв

Перші вибухи пролунали у південних областях України. Так, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що над нашою країною зафіксували ракети росіян, а пізніше повідомив про роботу ППО.

Одеса

Після вибухів, які почули мешканці Одеси, роботу ППО у регіоні підтвердили в Одеській райдержадміністрації.

Львів

Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що в області працюють системи ППО. Він закликав мешканців регіону залишатися в укриттях. Пізніше з’явилося повідомлення про збиття ракети.

А ще пізніше – про влучання.

Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води, – заявив Козицький.

Волинь

Працювала ППО.

Івано-Франківськ

Працювала ППО. Є влучання в об’єкт енергоструктури.

Вінниця

Мешканці Вінницької області декілька разів почули звуки вибухів. Є влучання в об’єкт енергоструктури. На Вінниччині запровадили екстрені відключення електроенергії – АТ «Вінницяобленерго»

Харків

У Харкові пролунав вибух. Більшість районів міста знеструмлено, світло зникло відразу після вибуху. Також тимчасово зупинився рух поїздів до метро.

Місто Лозова Харківської області знеструмлено, − заявив голова міста Сергій Зеленський Медустанови переведені на генератори. Критична інфраструктура забезпечена альтернативними засобами живлення.

Зафіксовано два «прильоти» ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури у Харківській області – ОВА .

Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Уламки ворожої ракети знову впали на території Молдови

Інформація від Укренерго

«Сьогодні ворог знову атакував об’єкти генерації та електричні мережі країни. Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях», – написав у Facebook Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Урядовець зазначив, що через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення: